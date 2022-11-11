Millet İttifakı'nda çatlak ses: ''Kılıçdaroğlu kazanamaz'' deyip isim verdi

İYİ Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin, ''İYİ Parti olarak Akşener aday olsun diye bastırıyoruz. Kılıçdaroğlu'na saygımız var ama kazanamayacağını düşünüyoruz.'' dedi.

2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kulislerde hareketli günler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu açıklarken, Millet İttifakı'nın adayı ise henüz belirsizliğini koruyor. Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm muhalefet liderleri ise aday gösterecekleri ismi, seçim tarihinin belli olmasından sonra açıklayacaklarını belirtiyor.

"AKŞENER ADAY OLSUN DİYE BASTIRIYORUZ"

Gelişmeler dikkatle takip edilirken geçtiğimiz günlerde İYİ Partili il başkanlarının 14 Kasım'da liderleri Meral Akşener'i cumhurbaşkanlığına aday olarak gösterecekleri ileri sürüldü. Son olarak adaylık konusunda İYİ Parti İl Başkanı Şefik Çirkin de önemli bir çıkışta bulundu. İsmail Saymaz'a konuşan Çirkin, "Akşener aday olsun diye bastırıyoruz. İYİ Parti olarak, adayımızın olması gerekir. Adaysız seçime giremeyiz" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KAZANAMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

"CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu niye istemiyorsunuz?" sorusuna ise Çirkin şu sözlerle yanıt verdi: "Kılıçdaroğlu'na saygımız var. Dürüst bir devlet adamı. Ama kamuoyu yoklamalarında Erdoğan'dan geride. Kılıçdaroğlu'nun kişiliği, mezhebi ve siyasi görüşüyle İYİ Parti'nin sorunu yok, olamaz. Kazanamayacağını düşünüyoruz. Bir siyasi hareket kazanmak için seçime girer. Kendisini riske atmaz"

AÇIKLAMALARIYLA ADAYLIĞA YEŞİL IŞIK YAKIYOR

Her fırsatta adaylık sinyali veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise geçtiğimiz haftalarda "Çıktığım bu yolda benimle misiniz? Ya benimle olun ya yolumdan çekilin" diyerek partililerine seslenmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması kulislerde adaylık ilanı olarak yorumlanmıştı. CHP lideri bir başka konuşmasında ise "Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli" ifadelerini kullanmıştı.