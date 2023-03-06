Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu

Millet İttifakı genel başkanları Meral Akşener'inde katılmasıyla Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantı sonrası Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.

Güçlendirilmiş Parlamenter sisteme geçiş vaat eden ve Millet İttifakı çatısı altında bir araya gelen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını ilan etmek üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde toplandı.

Millet İttifakı genel başkanlarının saat 14.00’de başlaması planlanan toplantısı Meral Akşener'in kararının beklenmesi nedeniyle yaklaşık 2 saat ertelendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçen cuma günü yaşanan adaylık krizinin ardından masadan kalkması üzerine sorunun çözümü için yeni formül arayışına gidildi. Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcısı olması teklif edildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da teklifin kabul görmesinin ardından İYİ Parti lideri masaya döndü.

Krizin bu formülle aşılması üzerine Millet İttifakı, saat 16.00'da yeniden 6 liderle bir araya geldi. Türkiye'nin gözlerini çevirdiği toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

ADAY RESMEN İLÂN EDİLDİ

Millet İttifakı Saadet Partisi'nin merkez binası önünde yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı adayını duyurdu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Saadet Partisi Genel Merkezi'nin önünden açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Sevgilim halkım, değerli kardeşlerim. Yunus Emre bölüşürken tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Biz Türkiye'nin bütün renklerini buluşturmak için yola çıktı. Bu sofra Halil ibrahim sofrasıdır.

* Bizim soframız barışın ve kardeşliğin sofrasıdır. Allah'ın izniyle bunu hep birlikte başaracağız. Biz Millet İttifakı oalrak Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz.

* Millet İttifakı'na dahil partilerin Genel Başkanları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır.