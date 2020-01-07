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  4. 07 Ocak 2020 00:02

Milli Savunma Bakanı ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'le telefonda bölgede yaşananlar hakkında konuştu.

Milli Savunma Bakanı ABD'li mevkidaşıyla görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü. Görüşmede, Irak'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Irak’taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.

DHA

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