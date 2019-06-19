Milyonlarca kişinin maaşı az mı olacak ?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kamu çalışanları ve emeklilerin maaş zam oranının enflasyon artışına bağlı olduğunu belirterek TÜİK Başkanlığı'na Yinal Yağan geldikten sonra iki aydır açıklanan verilerdeki sapmayı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, son iki aydır açıklanan enflasyon ciddi olarak sapması üzerine konuyu Meclis gündemine taşıdı. Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Beraat Albayrak'ın yanıtlaması için verdiği soru önergesinde şunları söyledi: ""2018 tarihinde açıklanan ve son 15 yılın rekorunu kıran Eylül enflasyon rakamı sonrasında TÜİK Başkan Yardımcısı Enver Taştı görevden alınmış, Taştı’nın yerine şahsınıza yakınlığı kamuoyunca bilinen Yinal Yağan getirilmiştir. Nisan ayında TÜİK Başkanı Mehmet Aktaş Merkez Bankası Banka Meclisi üyeliğine seçilince Yağan, TÜİK’in yeni başkanı olmuştur. Bu atamadan sonra açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamlarında daha önce görülmemiş uygulamalar kurumun güvenliğini zedelemektedir. Bilindiği üzere, kamu çalışanları ve emeklilerin maaş artışlarını TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını temel alarak gerçekleştirmektedir. Maaş zam oranları enflasyon artışına bağlı olup, açıklanan enflasyon rakamlarının gerçek enflasyon ile uyumlu olmaması halinde milyonlarca çalışan mağduriyet yaşamaktadır. TUİK verileriyle oynanması iddiası nedeniyle, özellikle Temmuz ayında maaş alacak olan, işçi, memur ve emeklimiz ciddi kaygı yaşamaktadır. Kurumun güvenliğini zedelenmemesi için sorularımın yanıt bulması önem arz etmektedir."

FARKLILAŞMANIN SEBEBİ NE?

Gürsel Tekin, Bakan Berat Albayrak'ın şu soruları yanıtlamasını istedi:

"Nisan ayında TÜFE’nin belirlenmesinde önemli bir bileşen olan giyim ve ayakkabı grubunda yaşanan artış uzmanlara göre mevsimsel hareketlerden çok daha sınırlıdır. TÜİK’in açıkladığı madde fiyatları ile ağırlıklar kullanılarak elde edilen giyim enflasyonu Nisan’da yüzde 10’a yaklaşırken açıklanan, ana endekslerde giyim ve ayakkabı alt grubunun yaklaşık yüzde 5,4 arttığını göstermektedir. Otomobilde de madde fiyatlarının ima ettiği endeks artış oranı ile açıklanan motorlu araçlar alt grup endeksi arasında önemli farklılaşmalar ortaya çıkmaktadır. Analistler sadece bu iki kalemden kaynaklanan farklılaşmanın bile aylık TÜFE enflasyonu üzerindeki etkisinin yaklaşık 0,5 puan olduğunu belirtmektedir. O halde bu farklılaşmanın sebebi nedir?

KALİTE DÜZENLEMESİ İLE MANİPÜLASYON MU YAPILIYOR?

Daha önce de “kalite düzenlemesi” adı altında fiyat endeksine müdahale edilmişse de bu düzenleme sınırlı kalmaktadır. Örneğin giyimde daha önce 0,1 veya 0,2 puan olan kalite düzenlemesi son açıklanan endekste 4 puan olarak hesaplanmaktadır ki bunun imkânsız olduğu bilinmektedir. Kalite düzenlemesi yöntemi kötüye kullanılarak enflasyon artışı manipüle mi edilmektedir?

ENVER TAŞTI BU YÜZDEN Mİ GÖREVDEN ALINDI?

Siyasi sebeplerle TÜİK’e müdahale ederek enflasyon artışını fiktif olarak sınırlı tutmak yönünde yazılı veya sözlü bir talimatınız var mıdır? TÜİK Başkanı Yinal Yağan bu talimatınız çerçevesinde mi hareket etmektedir? Enver Taştı bu değişikliğe karşı çıktığı için mi görevden alındı?

ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATTINIZ MI?

Şayet böyle bir talimat yoksa yetki alanını aşarak, endeksleri manipüle etmek suretiyle TÜİK’in ulusal ve uluslararası itibarını zedeleyen, milyonlarca vatandaşımızın da gerçek enflasyon oranı altında maaş artışı alarak telafi edilemeyecek bir zarara sebep olan bürokratlar hakkında hangi adli ve idari işlemleri başlattınız?"