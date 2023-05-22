''Montajla CHP ile Karayılan'ı görüştürdüler''

Yeniden Cumhurbaşkanlığı'na aday olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinden önce İstanbul'daki mitinginde izlettirdiği montajlı "Murat Karayılanlı CHP videosu"na dair tartışmalar sürerken CHP'li Özgür Özel, yine Deep Fake yöntemiyle, CHP'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın eli kanlı elebaşısı Murat Karayılan ile Zoom üzerinden görüştüğüne dair montajlı bir videonun hazırlandığını iddia etti.

Halk Tv canlı yayınına katılan CHP grup başkanvekili Özgür Özel, HÜDAPAR'lı vekillerin yemin etmek istemediklerini hükümetin bu nedenle Meclis'teki yemin törenini seçim sonrasına aldığını iddia etti. Kılıçdaroğlu - Karayılan arasında görüşme olduğuna dair fake videolar hazırlandığını belirten Özel'in açıklamaları gündem oldu.

İşte Özgür Özel'in açıklamaları:

'Cumhur İttifakı, yemin krizi çıkmasın diye erteleme yapıyor. Millet İttifakı terörle birlikteymiş gibi algı yaptılar. Kendilerinin meclise soktuklarının ne durumda oldukları görülecek. AK Parti'nin manipüle ettiği seçmenler hükümete yakın kanalları izliyor. Yemin krizi olursa bunu görürler diye Erdoğan, bundan endişe ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu önde arkada PKK yöneticileri, böyle deep fake videolarını mitinglerde oynattılar. TRT'de oynattılar. Deep fake şirketlerine yalanlar için para ödediler. Bu yalanlara tenezzül ettiler.

PKK'lılarla Kılıçdaroğlu'nu yan yana getiren montaj videolarla oy istediler! Dünya siyasi tarihinin en büyük yalanı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Öcalan'ı serbest bırakacağı yalanıdır. Bunu montaj olarak hazırlatmışlardı, ses kaydı da üretmişlerdi. Güya Kılıçdaroğlu, Murat Karayılan ile zoom toplantı yapacaklardı. Biz onları yakalattık.'