Muharrem İnce canlı yayında açıkladı: Kılıçdaroğlu'na neden ''FETÖ ortağı'' dedi?

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında Kılıçdaroğlu hakkında söylediği sözlerle ilgili açıklama yaptı.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sözcü TV'de katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. İnce aynı zamanda "Kılıçdaroğlu'na neden 'FETÖ ortağı dediniz?" sorusunu da yanıtladı.

"AHMET DAVUTOĞLU VE ALİ BABACAN İTTİFAKTAN ÇIKARSA CHP'Yİ DESTEKLERİM"

Seçimlere 14 gün kalan CHP'ye çağrıda bulunan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir şey istemiyorum. Cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ittifaktan çıkarsa CHP'yi desteklerim. 3 tane cumhurbaşkanı yardımcısı yeterli. O isimler Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmalı."

"BUNU DEMEK HAKKIM"

CHP'nin milletvekili listesindeki Sadullah Ergin üzerinden açıklamalarda bulunan İnce, şunları kaydetti:

"2010'da referandum olmuş, yargı FETÖ'ye teslim edilmiş. Bütün bunların içinde Sadullah Ergin Adalet Bakanı. Ve bu konu herkes tarafından biliniyor. Bu Sadullah Ergin, yargıyı FETÖ'ye teslim ederken, bu Sadullah Ergin, YAŞ kararlarıyla önce Atatürkçü subaylar tasfiye edilirken, kumpaslar kurulurken, bu adam işin bir numarasıydı. O ara İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'di. Paranın başında ise Ali Babacan vardı. Bütün bu isimleri milletvekili yapıp dokunulmazlık vereceksiniz. Yani FETÖ, Türkiye'yi ele geçirirken, FETÖ orduyu dağıtırken, yetkili etkili makamlardaki insanlarla iş birliği yaparsanız ben size FETÖ'nün yeni ortağı derim. Bunu demek hakkım."

"ERDOĞAN 21 YILDA MEMLEKETİN HİÇBİR SORUNUNU ÇÖZEMEDİ"

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları:



Memleketimizin çok ciddi problemleri var. İnsanlarımız gıdaya erişimde sıkıntılar yaşıyor. Sokaklar mülteci dolu. Gençler yurt dışı hayalleri kuruyor. Yabancıya konut satışı devam ediyor. Kiralar yüksek. Erdoğan 21 yılda memleketin hiçbir sorununu çözemedi. Sorunlar katmerlendi. Bu Erdoğan gitmeli.