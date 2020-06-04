Muharrem İnce: ''Milletvekilliklerinin düşürülmesi demokrasiye darbedir''

CHP'li Enis Berberoğlu ve HDP'li Leyla Güven ile Musa Farisoğulları hakkındaki mahkeme kararları TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Üç ismin milletvekilliği düşürüldü. CHP'li Muharrem İnce, karara tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:

Enis Berberoğlu: Demokrasi için bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP'liler öder

"Milletin seçtiği temsilcilerinin saray talimtıyla ve AKP yargısı eliyle haksız, hukuksuz bir şekilde Milletvekilliklerinin düşürülmesi millet iradesine, demokrasiye açıkça darbedir. Ne yaparlarsa yapsınlar Demokrasi için mücadele edenler kazanacak."

İnce'nin paylaşımı şöyle:

CHP'li Özkoç: AK Parti bugün yeni bir suçu daha karnesine ilave etmiştir

Milletvekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu'ndan ilk açıklama

Meclis karıştı! Üç ismin milletvekilliği düşürüldü