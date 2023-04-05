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''Muharrem İnce oyları bölmek için tavşan aday''

''Muharrem İnce oyları bölmek için tavşan aday''
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Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, oyları bölünmesi için Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan tarafından desteklendiğini iddia ederek "İnce, oyları bölmek için tavşan aday" dedi, İnce'den çok sert bir yanıt geldi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Haber Global'de Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk oldu.

Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili sorulan soruya yanıt veren Perinçek, dikkat çeken ifadeler kullanarak İnce'nin Millet İttifakı'nın oylarını böldüğünü iddia etti.

Perinçek, "Muharrem İnce’yi, Tayyip Erdoğan karşı tarafın oylarını bölsün diye destekliyor. İnce oyları bölmek için tavşan aday" dedi.

 İNCE'DEN JET YANIT

Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile ortaklık kurduğunu iddia eden Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'e yanıt verdi.

İnce, Perinçek'e "Bu büyük sırrı (!) kulağına Erdoğan mı fısıldadı? Erdoğan abine söyle, sadece Doğu yetmez Batı’da da ne kadar müfteri varsa üzerimize salsa bize vız gelir tırıs gider" sözleriyle yanıt verdi. 

Etiketler muharrem ince doğu perinçek memleket partisi tavşan tavşan aday
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