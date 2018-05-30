Muharrem İnce'den canlı yayında bomba sözler

24 Haziran seçimine sayılı günler kala CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk TV'nin konuğu oldu. Muharem İnce, Didem Yılmaz'ın moderatörlüğünde gazeteciler Gürkan Hacır, Nagehan Alçı ve Bülent Aydemir'in sorularını yanıtlıyor



24 Haziran seçimine sayılı günler kala CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk TV'nin konuğu oldu. Muharrem İnce, Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde gazeteciler Gürkan Hacır, Nagehan Alçı ve Bülent Aydemir'in sorularını yanıtlıyor.

Muharrem ince ''Sizin diğer adaylardan farkınız ne, ne vaadediyorsunuz şeklindeki ilk soruya ''Türkiye'yi yöneten Erdoğan, dolayısı ile neden Erdoğan değil de size diye sormak lazım'' cevabını verdi. İnce ''Yeni dönemde ben sen o yok, biz diyeceğiz, Türkiye'yi kucaklayacağız'' dedi.

''Kamuda yükselmeyi adil koşullara bağlayacağız'' diyen İnce, ''Herkesi kucaklayan anlayışla, başörtülü başörtüsüz, alevi sünni diye bakmadan'' vurgusunda bulundu.

İnce ''Bu ülkenin tüm kaynakları atıl. Meraları kullanılmıyor atıl, denizleri kullanılmıyor atıl. Liyakatlı bir kadroyla güçlü bir liderlik yaparak ortak bir akılla, hesap vermeyi öne çıkartarak, kimseyi ötekileştirmeden, Alevi-Sünni diye bakmadan herkesi kucaklayan anlayış ile bu 29'u çok iyi kucaklayabiliriz. Ben Erdoğan'ın dünyayı tanımadığını düşünüyorum. Ekibinin korktuğunu doğru bilgi aktarmadığını düşünüyorum. Danışmanların eksik şeyleri söylemesi lazım. Danışmanlarımla buraya gelmeden önce toplantı yaptık. Bir tane artımı söylemediler. Hep eksiklerimizi söylediler. Onlara kızmadım.'' dedi.

ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ VE FETULLAH GÜLEN İDDİALARI

Erdoğan'ın ABD ziyareti ve Gülen ile bir ararya gelmesine dair soru üzerine İnce ''Beni arayan kişi Erdoğan ile o görüşmede bulunan kişi, şimdi açıklarsam ona zarar veririm'' dedi. İnce ''Aradım açıklama bekle dedi bana. Kitapta 89. sayfada diyor ki 'Erdoğan, 2000 yılı Mayıs ayında ABD'ye yaptığı gezide uzun süre orada yaşayan Fetullah Gülen'le de bir araya geldi. Erdoğan Gülen görüşmesi muhtevasından çok, uzun yıllardır birbirine hayli mesafeli olan iki farklı ekolün bir araya gelmesi açısından da hayli dikkat çekiciydi.' '' ifadelerini kullandı.

NASUHİ GÜNGÖR VE KİTABA İLİŞKİN

İnce referans aldığı kitabın yazarı Nasuhi Güngör'ün kitapta yazdıklarını yalanlamasına ilişkin ise ''Kitabı yazmışsın, twit atmışsın burada yalanlıyorsun. Yazık günah. Bunlar ciddi ye alınacak şeyler değil.'' dedi. Bu şekilde yalanlayan birini referans almasını soran Nagehan Alçı'ya İnce'nin cevabı ''Referansım çok. Bana bu tür bilgiler gelir, siz kaynağınızı söyler misiniz? Beraber büyümüşler(Cemaat ile) arada buna CHP'yi karıştırmıyorlar mı bu çok can sıkıyor. Cumhurbaşkanı bu kitaba dava açmış mı, bu kitabı okumamış mı, her zamanki gibi özetini mi okumuş. Keşke hepsini okusaydı.'' yanıtını verdi.

SEÇİMİN İPTALİ

Seçimin iptaline dair CHP başvurusuna yönelik ''İptal bekliyor musunuz?'' sorusuna İnce ''Seçimin tarihini kim belirledi Erdoğan belirledi. 24 Haziran dedi YSK'ya da görevini yap dedi. Kanunu kim değiştirdi AK Parti grubu belirledi. Tarihi, kuralları, hileyi belirleyeceksin sonra beni buradan indirmek istiyorlar diyorsun. Evet indirmek istiyoruz, istemeyelim mi? Muhalefetin işi bu dünyanın her yerinde böyle. Ömür boyu mu kalacaksın orada. Seni indirmek isteyemez miyiz? Buralardan bahane üretmek boş işler, bunları bırakalım. Dış güçler hangi dış güçler... Biz seçimi iptal etmek istemedik, sandık taşınmasına itiraz ettik'' yanıtını verdi.

Muharrem İnce ''Sandıkları hükümete ve YSK'ya karşı koruyacağız, sandıkları sandık görevlileri koruyacak, YSK'nın önünde de avukatlar koruyacak'' dedi.

''İLK GÖREV YERİM BİR İMAM HATİP LİSESİ İDİ, AYIRACAK DEĞİLİM''

İlk görev yerinin bir İmam Hatip Lisesi olduğunu ve ziyaret etmek istediğini ancak müdürün görevden alınmasından çekindiğini söyleyen İnce ''Bir baba evlatlarını nasıl ayırmazsa bir cumhurbaşkanı da öğrencileri ayırmaz, imam hatip lisesi başka lise diye ayıracak değilim'' vurgusunda bulundu.

DOLAR FIRTINASI VE EKONOMİ POLİTİKASI

İnce ''Bir hafta içinde yapacaklarımız var, yemini eder etmez Merkez Bankası ile başlayacağız. Merkez Bankası bağımsız olacak. Bürokratlar asla kökten görevden alalım böyle bir şey olmayacak. Ziraat Bankası, kredilerinin yüzde 80'ini çiftçiye verecek. Bunları bir haftada yapacağız. Kişilerin yeteneklerine bakacağız. Polisiye tedbirler ile ekonominin düzelmeyeceğini ben biliyorum.'' dedi

Kurmaylarına ilişkin ise İnce ''Birinci turda alacak mıyım, ikinci tur yaklaşsın hepsini açıklayacağız, tek başıma bunları yapamam. Kurmaylarımı açıklayacağım. Şu an açıklayamam. Türkiye'de normal durum yok. Biriyle fotoğraf çektiriyorsunuz akşam görevden alıyorlar.'' şeklinde konuştu.

RESTORASYON SÜRECİNDE KARARNAME YETKİSİ

''Kararname yetkisini neden kullanmayacak mışım?'' diyen İnce ''Bunların hepsi düzelir. O bürokrasi anında şekillenir her şey değişir, medya değişir, danıştay değişir. Bir korku toplumu olmuşuz. İnsanlar sesini çıkarmıyor. Bir yere girdim. Çıkarken birisi kulağıma eğildi, oyumu size vereceğime inanır mısınız dedi. Gerçekten mi, neden? dedim, 'yoruldu' dedi. Erdoğan için.'' ifadelerini kullandı.

İnce ''Restorasyon süresi maksimum 2 yıl sürecek. Restorasyon süreci şu yargıyı düzeltmeden ekonomiyi düzeltmemiz mümkün değil. Biri bozuksa diğeri de bozuktur. Rusya'nın uçağını düşürdünüz, sözcü açıklama yaptı, emri cumhurbaşkanı verdi. Davutoğlu açıkladı ben vardim. Uçak düşürmenin bir ekonomik bedeli var. Birini yaparken diğerini bozuyorsunuz. Ben vermedim, ben vermedim, en sonun da pilota kadar geldi. Demokrasiyi oturtmazsanız, mahkemelerinize saygı duyulmazsa yabancı yatırımcı gelmez size.'' dedi.

İnce ''Parlamenter sisteme nasıl geçilecek, bakanlar nasıl belirlenecek, kimleri atayacaksınız?'' sorusuna İnce ''Ortada bir ucube durum var. Bu ne Kılıçdaroğlu'nun ne de benim suçum. Bunu millet kabul etti. Ben bu yetkilerimi kullanmayacak mıyım, kullanacağım. Erdoğan kulanıyor da ben kullanmayacak mıyım? Bakanlar Kurulu'nu ben atayacağım. Yürütme, Yargı, Yasama bunları ayıracağız. Yetkilerimi demokrasi üzerine, Türkiye'nin özgürleşmesi, şeffaflaşması üzerine kuracağım. Yürütmeyi Yasama denetleyecek. Yasama'nın öyle bir gücü yok. neden 600 milletvekili? Yazık günah değil mi? Neden 600 bunları yeniden düzeltmeniz lazım. Bu hukuk anlamında da, eğitim anlamında da böyle. Biz dayatma yapmayacağız, uzlaşı yapacağız.'' dedi.

''BU DEVLET 3 BİN YILLIK BİR DEVLET, KURDA KUŞA EMANET EDECEK HALİMİZ YOK''

İnce ''Meclis'te 16 yıldır kesintisiz milletvekiliği yapan 7 kişiden biriyim. Partililer nasıl birlikte hareket etiğimizi bilir. Milletin hayrına olacak iste nasıl partiyi bir yere itip birlikte hareket ettiğimizin bir çok tanığı var. Devlet dediğniz 1923'te kurulmadı. Gelenekelri olan kökleri olan 3 bin yıllık bir devlet. O gelenekleri biliyorum, tanıyorum. Bunlara yetecek deneyime sahip bir milletvekiliyim.'' dedi.

BAŞÖRTÜSÜ YASAKLARI VE CHP

Nagehan Alçı'nın başörtüsü sorununa dair geçmişte kamusal alan ve üniversite yasakları konusunda CHP'nin özeleştiri yapıp yapmayacağı sorusuna dair ''Başörtüsü sorunu artık Türkiye'nin sorunu değildir. Kıyafet ile uğraşmak devletin işi değildir. Yeteneğine bakarım. Başka sağcıymış, solcuymuş hiç ilgilenmem. AK Partili biri de yetenekliyse genel müdür olabilir. Başörtüsü ile ilgili duruşum nettir. Aleviler ile ilgili de duruşum nettir. Bu ülkede onlara haksızlık yapıyoruz. Onlardan vergi alıyoruz ama devlet Cem Evleri'neyardım etmiyor. Ben tarafsız olacağım.'' cevabını verdi. Özeleştiriye dair ise ''Ben önüme bakarım, geçmişe değil, nerede istiyorsa taksın ister evde ister devlet dairesinde taksın, kıyafet ile uğraşmak devletin işi değilidir, yeteneğine liyakatına bakarım'' dedi.

İMAM HATİP LİSELERİ VE DİNDAR NESİL

Kur'an eğitimi aldığını aktaran Muharrem İnce ''Kur'an kursuna gidiyordum, iyi ezberliyor diye İmam Hatip'e gidecekken yoldan dönmüş oldum. Dindar nesil yetiştirilmesine itirazım yok ama o ailenin işi, engel olmam yardımcı olurum ama kindar nesil yetişmesine engel olurum'' dedi. İnce gazetecilere ''Kuran eğitimi aldınız mı hiç?'' diye sordu. ''Ben alan biri olarak söylüyorum. İmam Hatip'e gönderilecekken yoldan dönen biri olarak söylüyorum. Erdoğan'a da anlattım. Dedem değiştirdi bu ülkenin kaderini dedim. beni İmam Hatip'e göndereceklerdi köyde, sonra ortaokula gönderdiler. Dedem beni İmam Hatip'e göndrseydi sizin yerinizde ben olacaktım dedim, şakalaştık. Dindar nesil yetişmesine engel olmam yardımcı olurum ama kindar nesle engel olurum. İmam hatipliler de bu ülkenin çocuklarıdır, benim çocuklarımdır. Kimsenin böyle bir kaygısı olmasın. Bekir Bozdağ ortalığı bulandırmasın. Bunların hiç biri doğru değil. O kadar çok İmam Hatip lisesi var ki ama öğrenci yok bu da israftır. İmam Hatip'e çocuğunu gönderene saygım sonsuz ama üniversitesinde nereyi kazanıyor bir de sonuca bak.'' dedi.

"BU SORUYU ERDOĞAN'A SORABİLİR MİSİN ?"

"Sivas katliamına katliam demeyen Karamollaoğlu ile aynı ittikafta olmaktan rahatsız değil misiniz?" sorusuna ise "Bir şartla bu soruya yanıt veririm. Bu soruyu Erdoğan'a da sorabilir misin? Ben hiç Karamollaoğlu ile aynı partide siyaset yapmadım ama Erdoğan yaptı. Ben hep CHP'de siyaset yaptım." diye yanıt verdi.

İki yıl sonunda Türkiye'nin hiçbir çocuğunu tarikat yurduna mecbur etmeyeceğiz. Bunu en büyük vaadim olarak alabilirsiniz. Bu ülkenin çocuklarından daha değerli bir şey olamaz. 24 Haziran'da normalde sınav vardı. Sınava 9 ay kala, 8 ay kala, 6 ay kala değişiklik yapıldı. Çocukların sınava gireceği yerde kabine gireceklerin. Sınavın değil seçimin tarihi değişmeliydi. Dindar nesil yetiştirmek Cumhurbaşkanı'nın işi değil. Dindar nesil yetişmesine engel olmam, kindar nesil yetişmesine engel olurum. Bekir Bozdağ ortalığı bulandırmasın. Şu anda o kadar çok imam hatip lisesi var ki ama içinde öğrencisi yok. İmam hatipe çocuğuna gönderen aileye saygım sonsuz üniversiteye nereye gidiyor bir de ona bak."

856 milyon dolarlık vergi toplamışlar. Ne oldu bunlara? Hane borcu 500 milyar TL. Reel sektör borcu 41,5. Şirketlerin borcu 40 kat artmış.

Eğitim almış bir köylü çocuğu olarak tarım ve hayvancılığa ayağa kaldırmak istiyorum. Herhalde içinizde yaşya en büyük benim. Domateslerin, salatalıkların koktuğu zamanları biliyorsunuz. Çocuklarımız yiyemiyor.

CHP'yi tanımayanlar bilmez. Birnci devrimcilik, ikinci laiklik, üçüncü devletçilik.Orada bir çentik vardır. O da özel sektörün desteğidir. Cahiller bu kısmı bilmez. Stadyum gerekli midir, gereklidir. 265 stadyum yapılmış, üretime hiç katkısı yok. Benim tercihim 265 fabrika yapmak. 400 milyon dolarla 20 fabrika kurardık, 40 bin kişi çalışırdı. Avrupa'da 50 km benzin istasyonu varken Türkiye'de 10 km de var. Gerek yok.

Bu işlerin kuralı var. Yol göstermeli devlet. ABD'de yapılan sistem budur. Serbest piyasa ekonomisinin olduğu yerdir. Kamu ihale kanunu 180 defa değiştirmişler. Paranın yarısını buradan bulacağız.