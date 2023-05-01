Mustafa Sarıgül'den 1 Mayıs mesajı

Erzincan Eski Terminal alanındaki 1 Mayıs kutlamalarına katılan CHP Erzincan Milletvekili Adayı Sayın Mustafa Sarıgül burada yaptığı konuşmada ''Emeğe saygı, insana saygıdır'' dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Adayı Sayın Mustafa Sarıgül, Erzincan Eski Terminal alanındaki 1 Mayıs kutlamalarına katıldı.

Burada bir açıklama yapan Sarıgül "emeğe saygı, insana saygıdır" dedi.

İşte Sarıgül'ün açıklamaları:

Ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen dedik. Hep “Emeğe saygı, insana saygıdır” anlayışıyla hareket ettik.

Bütün işçi kardeşlerimize söz veriyoruz. 1 Mayıs’ların özgürce, barış ve huzur içinde kutlanmasını sağlayacağız.

İşçilerimiz bayramlarını, hakları alınmış, emekleri hiçe sayılmış olarak kutluyorlar.

Anayasada güvence altına alınan, işçi haklarının koruyucusu olacağız.

Herkesin bir işinin olmasını ve hakkı olan ücreti almasını sağlayacağız.

Yoksulluğa, işsizliğe, eşitsizliğe, haksızlığa, adaletsizliğe neden olan ne varsa üzerine gideceğiz.

Asgari ücret açlık sınırının altında kalmayacak.

Sendikal hakların önündeki engelleri kaldıracağız.

Çalışma mevzuatını emekten yana yenileyeceğiz.

İşi için, aşı için, çocuklarının geleceği için, daha iyi ücret için, daha insanca bir yaşam için, mücadele verenlerin yanındayız.

Yaşasın işçinin, emekçinin bayramı! Yaşasın 1 Mayıs!