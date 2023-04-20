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Mustafa Sarıgül'ün aday olduğu Erzincan'da seçim anketi

Mustafa Sarıgül'ün aday olduğu Erzincan'da seçim anketi
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ORC Araştırma, CHP'nin TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü aday gösterdiği Erzincan'da yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. CHP'nin oyları artarken, AK Parti'de düşüş gözlemlendi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçime sayılı gün kala, siyasi liderlerin ve partilerin oy oranları da yakından takip ediliyor.

Son olarak ORC Araştırma; CHP'nin, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü aday gösterdiği Erzincan'daki anket sonucunu açıkladı.

AK PARTİ'NİN OY ORANINDA DÜŞÜŞ

Anket sonucuna göre CHP'nin kentteki oy oranı artarken, AK Parti'nin oy oranında düşüş görüldü.

 NE OLMUŞTU?

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs seçimleri için CHP'nin milletvekili aday listesinde Erzincan birinci sıradan aday gösterilmişti.

Etiketler chp mustafa sarıgül orc araştırma erzincan
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