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NATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel teşekkür

NATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel teşekkür

NATO, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizde devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki krize çözüm bulmak adına Ukrayna'ya gitmişti. Ülkede üst düzey temaslar gerçekleştiren Erdoğan'a NATO'dan da teşekkür gecikmedi.

"DESTEĞİ VE KİŞİSEL ÇABALARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm için desteği ve kişisel çabalarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

 

Etiketler nato cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan teşekkür
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