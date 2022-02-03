O önerge reddedildi; AK Parti ve MHP ''konuşmayalım'' dedi!

TBMM'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun MOBESE görüntülerinin sızdırılması konusunda verilen Genel Görüşme önergesi AK Parti - MHP oylarıyla reddedildi.

CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE görüntülerinin sızdırılması konusunda TBMM'de Genel Görüşme açılmasına yönelik önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre önerge üzerinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ‘'Devletin mobese kameraları peşinizde. İzlemekle kalmıyor, medyaya servis ediliyor. MOBESE'ler Anayasa çiğnenmek için değil, mafya, uyuşturucu kaçakçılarını izlemek için. 2 bakan İstanbul'a gitti, MOBESE'yi izlemiş'' dedi.

Aynı balıkçıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 2008 yalında balık yediğini söyleyen Altay ‘'Yanında ne içmiş, bilemem. Beyefendi kafa çekenlere bakacağına, genel merkez önünde kokain çekenlere baksın. Önceki Adalet bakanı ‘biraz hukuk' diyor, adamı derdest ettiniz. Bu olay 1972'deki Watergate skandalı gibi. Bir gün bu hesap sorulacak. Hesap orta yerde kalmayacak. İmamoğlu 3 evladın babasıdır, özel hayatına giremezsiniz. Bu FETÖ taktiği'' diye konuştu.

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