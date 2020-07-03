Ömer Çelik, yapılması planlanan sosyal medya düzenlemesini anlattı

AK Parti'nin sosyal medyaya yasal düzenleme çalışması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, çalışma benzer düzenlemelere imza atan Fransa ve Almanya'daki örnekler incelenerek hazırlanıyor.



Düzenleme hayata geçirildiğinde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılar, en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek.

Temsilci, ilgili sosyal ağa dair tebligat, bildirim ve tebliğleri yerine getirecek.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin ‘’Yasal düzenleme buradaki özgürlüğü garanti altına almak için yapılır. Dolayısıyla burası gerekli bir alan ama masum bir alan değil’’ dedi.

Temsilci belirlemeyen sosyal ağın ilk etapta internet trafiği bant genişliği, yüzde 50 daraltılacak.

Yine temsilci atanmaması halinde daraltma oranı yüzde 95'e çıkarılacak.

Sosyal ağ sağlayıcı, içerik şikayetlerine 72 saatte yanıt verecek.

Aksi halde yüz bin Lira ile bir milyon Lira arasında ceza uygulanacak.

Çelik sözlerine şunları da ekledi:

‘’Kendi topraklarımızda, kendi siber egemenlik alanımızda gerçekleşen bu faaliyetten birileri gelir elde ediyorsa bunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına dönük olarak bir vergi sonucu olması gerekir’’

Cinsel istismar, müstehcenlik, kumar, dolandırıcılık, suça teşvik, terör propagandası ve hakaret gibi başlıklar yeni düzenleme ile sosyal medyada da suç sayılacak. İletişim Başkanlığı internet ve sosyal medya kullanımına ilişkin dünyadaki hukuki düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1996 yılında "İletişim Uygunluk Yasası'nın" kabul edildiği hatırlatıldı.

Bu yıl 28 Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trump taarafından imzalanan "Çevrimiçi Sansürü Önlemeye ilişkin" başkanlık kararnamesi ile, sosyal medyada 3. kişilerin yaptığı paylaşımlardan hukuken sorumlu tutuldukları hatırlatıldı.