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Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Ömer Çelik, Sosyal medya hesabından, "Kılıçdaroğlu’nın Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini "karaktersiz" diyerek seviyesiz ifadelerle hedef almasını kınıyoruz. Bu bir muhalefet biçimi değil siyasi ahlaka savaş açmaktır" açıklamasında bulundu.

AK Partsi Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamasında; "Kılıçdaroğlu’nın Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini "karaktersiz" diyerek seviyesiz ifadelerle hedef almasını kınıyoruz. Bu bir muhalefet biçimi değil siyasi ahlaka savaş açmaktır" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle; 

"Milli iradeyi temsil eden makamları bu şekilde hedef alanlarla siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Dışardaki kara propaganda merkezlerinin diliyle milletin Cumhurbaşkanına saldıranlarla mücadelemiz daha da güçlenerek sürecek.

Türkiye'nin hasımlarına ve teröre tek kelime etmeyen, bilakis hasımlarının dilini ve argümanlarını Türkçe seslendirenlerin, ülkemizin milli siyasetini yürüten Cumhurbaşkanlığı makamını kendilerine hedef bellemiş olması bir utanç verici bir durumdur...

Milli iradeyi temsil eden makamları bu şekilde hedef almak, siyasi karakter kavramının ne olduğu konusunda bilgisizliğin beyan edilmesidir. Devlet yönetimi hakkında bu şekilde konuşanların siyasi ahlak konusunda en temel derslere ihtiyacı vardır.

Kılıçdaroğlu’nın Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini "karaktersiz" diyerek seviyesiz ifadelerle hedef almasını kınıyoruz. Bu bir muhalefet biçimi değil siyasi ahlaka savaş açmaktır."

Etiketler ömer çelik açıklama Kılıçdaroğlu
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