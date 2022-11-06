  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. ORC'nin son seçim anketi ezber bozdu

ORC'nin son seçim anketi ezber bozdu

ORC'nin son seçim anketi ezber bozdu
Güncelleme:

Artık sadece aylar kalan 2023 seçimleri öncesinde ORC Araştırma firması son seçim anketi sonuçlarını açıkladı.

ORC Araştırma yaptığı son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 1-4 Kasım tarihleri arasında 41 ilde 3 bin 420 kişiye “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye soruldu.

Yanıtların partilere göre dağılımı şöyle:

– AK Parti: Yüzde 30,4
– CHP: Yüzde 24
– İYİ Parti: Yüzde 17,6
– HDP: Yüzde 7,2
– MHP: Yüzde 6,5
– GP: Yüzde 2,6
– DEVA: Yüzde 2,5
– TDP: Yüzde 2,1
– BTP: Yüzde 1,9

Oy oranlarının ittifaklara göre dağımı ise şöyle oldu:

– Millet İttifakı: Yüzde 41,6
– Cumhur İttifakı: Yüzde 36,9

ORC'nin son seçim anketi ezber bozdu

Etiketler ORC'nin son seçim anketi seçim anketi orc seçim bu pazar seçim olsa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şehir eşkıyaları İstanbul'un göbeğinde dehşet saçtı! Önce dövdüler, sonra kaçırdılar
İktidara yakın gazete rakam verdi: 2023'te asgari ücret ne kadar olacak?
Ebru Polat'a gelen itiraf ağızları açık bıraktı: ''Amcamın kızıyla...''
Bir anne oğlunun kızını doğurdu!
Kulis: İYİ Parti referandum teklifine ''hayır'' diyecek
Dünyaya ''faiz artırmayın'' uyarısı yapan IMF'den Türkiye'ye ''faiz artırın'' tavsiyesi
Sırp çete lideri İstanbul'da yakalandı! Villanın bahçesinden 3 kadın cesedi çıktı
Vali müjdeyi verdi: ''Beyaz petrol keşfettik''
AK Partili vekili eleştiren TRT muhabiri kovuldu
CHP'li isim cumhurbaşkanı adayını böyle ilan etti: ''Yüzde 100 mutabakat var''