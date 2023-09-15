Örsen Öymen de CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu

CHP'de Özgür Özel'in ardından Prof. Dr. Örsan Öymen de partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla genel başkanlık adaylığını ilan etti.

CHP eski PM Üyesi Örsan Öymen, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor. CHP'nin 12 Eylül darbesinde kapatıldıktan sonra yeniden açıldığından beri aynı oy oranına sıkıştığını belirten Örsan Öymen, mevcut CHP yönetiminin de oyları artıramadığını söyledi.

CHP'de yönetim değişikliği olmaması durumunda yaklaşık 6 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde de başarısızlık yaşanacağını kaydeden Öymen, "Demokratik bir ülkede bir genel başkan bir veya iki seçim kaybettiği zaman istifa eder" dedi.

İşte bugün adaylığını ilan eden Prof. Örsan Öymen ve İlke ve Demokrasi Hareketi'nin kadrosu:

CHP üyesi Ahmet Fethi Oral, 19. dönem SHP, 20., 22., 23. dönem CHP Milletvekili ve Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu, CHP üyesi Ali Aydemir, CHP üyesi Aydın Keleşoğlu, CHP üyesi Ayhan Tuğsuz, CHP üyesi Prof. Dr. Bengi Başer, CHP üyesi Cezmi Doğaner, CHP üyesi Devrim Ercan, 24. dönem CHP Milletvekili Dilek Akagün, 24. dönem CHP Milletvekili Doğan Şafak, CHP üyesi Ekrem Demir, CHP üyesi Ergun Fersoy, CHP eski İl Başkanı Gürhan Akdoğan, CHP eski Parti Meclisi üyesi Hüsniye Kaya, CHP üyesi Işık Özkefeli, 23. ve 24. dönem CHP Milletvekili İsa Gök, CHP üyesi İsmail Yetkin Özden, 22. dönem CHP Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Tomanbay, CHP üyesi Metin Gazioğlu, CHP üyesi Mustafa Metin, CHP üyesi Muzaffer Koç, CHP üyesi Naci Günday, 23. dönem CHP Milletvekili Prof. Dr. Necla Arat, 23. ve 24. dönem CHP Milletvekili Prof. Dr. Nur Serter, CHP üyesi Recep Bakırtaş, 24. dönem CHP Milletvekili ve CHP eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Süheyl Batum, CHP üyesi Prof. Dr. Tamer Koldaş, CHP üyesi Emekli Amiral Türker Ertürk, 19., 20. ve 21. dönem DSP Milletvekili ve CHP üyesi Uluç Gürkan, CHP üyesi Utkan Güneş.

"BAŞKA ÜLKEDE YOK"

CHP'nin, demokrasi için mücadele eden ve siyaseten Batı Avrupa'daki ülkeleri örnek alan bir parti olduğunu savunan Öymen, "Bu kadar çok seçim kaybedip bu kadar uzun genel başkanlık görevine devam eden var mıdır, baktım ama bulamadım" diye konuştu.

EGEMENLİK HAKKININ GASPI

Millet İttifakı'nda yer alan küçük partilerin yüzde 3 oy almadan 39 milletvekili kazandığını belirten Öymen, bunun egemenlik hakkının gaspı anlamına geldiğini vurgulayarak örgütlerle temas edilmesi halinde bu durumun yaşanmayacağını söyledi.

Öymen, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusunda da bilimsel çalışılmadığını ve yanlış karar verildiğini dile getirdi.

KİMLİK SORUNU

CHP'nin kimlik sorunu yaşadığını da vurgulayan Öymen, "Partinin temel ilkelerinin ne olduğu bellidir. Bunlara bütün olarak sahip çıkılmalıdır. Partimizde ideolojik bütünlük de sağlanamadı ve halkta güvenlik sorununa yol açtı" diye konuştu. "Altı ok 1930'larda kaldı" düşüncesini 'akıl tutulması' olarak niteleyen Öymen, sosyal demokrasi ve demokratik sosyalizmin CHP'yi güçlendirdiğini söyledi.

"SORUNUN PARÇASI OLANLAR DEĞİŞİMİ NASIL SAĞLAYACAK?"

İsim vermeden bugün adaylığını ilan eden bir başka isim olan Özgür Özel'i de eleştiren Öymen, şunları söyledi:

"Bu arkadaşlarımız, stratejik, ideolojik hatalar yapıldığında acaba seslerini çıkarmışlar mıydı? O sorunun parçası olan kadrolar değişimi nasıl sağlayacak? Yapılan hatalara ya ses çıkarmadılar ya da imza attılar. Bu değişim taleplerinde samimiyet göremiyorum. Değişim talebinde bulunanlar, acaba partinin temel ilkelerine ne kadar sahip çıkıyorlar?"

"ÜÇÜNCÜ YOL İÇİN ADAYIM"

Partinin, değişim talebinde samimi olmayanlar ile statükocular arasına sıkıştığını öne süren Öymen, genel başkan adaylığını "Bir üçüncü yol açmalıyız. Bu yol Atatürk'ün yoludur, sosyal demokrasinin yoludur. Bu yol için CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğumu açıklıyorum" sözleriyle ilan etti.