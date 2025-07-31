Özel son noktayı koydu: ''Eğer Ekrem İmamoğlu aday olamazsa...''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamaması durumunda kendisinin aday olup olmayacağı ile ilgili soruya "ben en aday değilim" yanıtını verdi.

CHP lideri Özel gündeme dair kritik açıklamalar yaparken, "İmamoğlu'nun aday olamaması durumda belirlenecek olan ben değilim" dedi.

CHP lideri Özgür Özel açılamalarında şu ifadeleri kullandı:

Sandık görevlilerimize beraber seçime hazırlıklarımızı yapmaya hazırız. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tam iki buçukuncu yılı nedeniyle 2 Kasım tarihi belirlendi. Ben diyorum ki 'kötü yönetiyorsun' o da diyor ki 'ben 5 yıllık yetki aldım'.

Sineyi millet tartışmasını yapanlar bazı anayasal gerçekleri bilmiyorlar. Sineyi millet meselesinde genel seçim değil ara seçim geliyor. Bunu bilmedikleri için 'neden sineyi millet' yapmıyorsunuz diyorlar.

Whatsapp grubuna 'hükümet hakkında olumsuz KJ görmeyeceğim' diye yazıların yazıldığı televizyonları gördük. Bu Kanallara CHP'li diye çıkanlar bize Atatürkçülük öğretiyor. Ya kardeşim CHP'de kargaşa çıkartıp iktidarın ekmeğini yağlayan kanaldan yağlı ballı maaşlar alan adam dönmüş bize; Atatürk resmini kaldırmakla ilgili bir şey söylemeye çalışıyor.

O salon başka bir fonksiyon kazandı. Eğitim salonuydu şimdi basın toplantısı için kullanılacak. Şimdi İmamoğlu aramızda olmadığı için kürsünün arkasına İmamoğlu konulmuş ki 'bu toplantılar İmamoğlu' adına yapılor anlamı taşısın diye. O bina tamamıyla Atatürk fotoğraflarıyla dolu bir bina.

Kurultay takvimi de açıklandı aralık ayının içinde, kurultayımızı yapmış olacağız.

Kemal beyle olan ikili diyaloğumuza gelince; ben 9 yıl boyunca bir kez bir yakınımın rahatsızlığı dışında kurultaya katılmadığım olmadı. Kemal bey ile aramızda n ufak bir olumsuz diyalog geçmedi geçemez, saygısızlık etmem. Yine olduğum bir yere gelse kapıda karşılar kapıda uğurlarım.

Şaibeli kurultay meselesi lafı sonuç doğuracak bir şey değil. Süreç odaklı ve CHP'yi tartıştırmaya yönelik bir şey. Ben hep 'hiçbir şey olmaz' arkadaşlar dedim. Şimdi söylüyorum çok net. 15'inde de o mahkeme ya reddedilir ya da ileri tarihe ertelenir. CHP'yi delegenin seçmediği kimse yönetemez. Ben parti içinde de demokrasi insanıyım

Bizle baş edemedikleri için nasıl başarılı nasıl kararlı olduğumuzu bildikleri için bunu yapıyorlar. Hala erken seçimi zorlamak için de bir irademiz var.

"Hangisine dokunsanız bin tane şey anlatırım. Hepsi yalan hepsi iftira Kemal beye de iftira atılıyor. Hırsızın CHP'li AKP'li olmaz. Biz bu insanlardan kefil olmasak birlikte yürür müyüz?

Mansur Başkan güzel bir çalışma yapmıştı. Aziz İhsan Aktaş kimden ne ihale almışsa sayısal verilerle dökmüş bu ihalelerin yüzde 84'e AKP'lilerden yüzde 16'sını CHP'lilerden almış. Belediyeyi bizden aldıktan önce de sonra da aynı yürütmüş.

Bizim arkadaşlarımız her fırsatta bu işleri kendileri yapıp istihdam yaratmak istiyor. AKP modeli taşeron çalışıyor. AKP'nin getirdiği sistem bunları zorluyor. Bir adam var, İhsan Aktaş her yerde aynı yalanı atıyor. Bunun üzerine adam tutukluyorlar.

Bir Cumhurbaşkanlığı aday ofisi var. aday içeride ama oradan da kampanyasına hazırlanıyor içeride de çalışıyor. Burayı koordine etmek için partiden, gruptan ve İBB tarafından biri görevlendirildi. Bu arkadaşlar uyumlu çalışmak için kolaylaştırıcılık yapıyorlar. Grupta da grup başkan vekillerimiz çalışıyor."

İmamoğlu'nun adaylaşamadığı durumda ne yapacaksınız sorusuna yanıt veren Özel, "O durumda aday ben değilim" dedi.