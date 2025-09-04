Özel'den Erdoğan'a bir rest daha: ''Sana ne, sana ne ?

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın CHP'yi hedef almasını eleştirdi. İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası delegelerin olağanüstü kongre için topladığı imza sayısının 200'ü aştığını söyledi

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'nin iptali için açılan davada karar çıktı. Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken, mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedildi. İstanbul İl Başkanlığına ise mahkeme tarafından Gürsel Tekin'in başkanlığını yaptığı bir heyet kayyum olarak atandı.

Now TV'ye konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iptal kararı sonrası partisinin yol haritasını açıkladı.

Özel, "Amaç, yürüyen kongre sürecini bozmak. Bugün ne oluyor söyleyeyim. Dün İstanbul'da İl'e gittim, olağanüstü kongre kararı alıyorlar. Delegelerimiz noterde kuyrukta. Dün 200'ün üzerinde imza İl'e geldi. Zaten 300 imza olduğunda seçimli olarak yeniliyorsun. Sadece 120 imza, İl Kongresi'ni yapmaya yetiyor, 5'te biri. O kongreye gidenlerin yarısı seçim yapalım derse seçim oluyor. Şu anda kongreyi toplayacak sayıya ulaştık İstanbul'da. Seçimli olarak yapmak için de kongre salonunda tutup 301 kişi biz seçim istiyoruz dediğinde olacak. Dün gördüğüm manzara ne? İstanbul İl'de var. Geçen seçim Özgür Çelik'i desteklemedim diyor ama bu darbe girişimine karşı imza vermeye geldim diyor. Biz de diyoruz ki notere vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını sürdüren Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'yi hedef almasını eleştirdi.

Özel, "Biz rekabet yapıyoruz. Ben İstanbul AK Parti İl Başkanlık kongresinin 2 yıl öncesine dava açmak ile niye ilgileneyim? Rakibim olan siyasi parti birilerini seçmiş yönetiliyor. Ben karşımdaki muhattaba bakarım. Tayyip Erdoğan CHP'nin İl Kongreleri ile Genel Kurulu ile niye bu kadar meşgul, Bu süreç nereden başladı? Bursa'da meczubun biri İl Başkanımıza hakarette bulundu. O da onu mahkemeye verdi. Mahkeme baktı görevsizlik kararı verdi. Bu parti işidir, Ankara baksın diye. Ankara'ya geldi dosya bir yıldır duruyor. Kimsenin bir şey dediği yok. Tayyip Erdoğan üç ayda bir çıkıp diyordu ki, Ey Özgür Özel şaibeli kurultaya bir şey söyle. Sana ne, sana ne... Delinin biri bir şey söylemiş o da gelmiş burada durmuş" sözlerini kaydetti.

Özel, parti içi muhaliflere de seslenerek, "Sonra buna bizim içimizden bazı arkadaşlar, kendilerince parti içinden bir şey söyleyeceğiz diye, Erdoğan'ın bu sözlerine cevap vermeliler diye bir şey başlattılar. Oradan gelinen nokta bu. Onlar şunu arıyorlar: CHP'de birileri buna dahil olsun" dedi.