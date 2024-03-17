Özel'den gözaltılar sonrasında Erdoğan'a çok sert tepki: ''Bundan sonra iki elim yakanda''

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'daki mitinginde seslerini duyurmak isteyen staj ve çıraklık mağdurlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim çalışmaları kapsamında Adana Seyhan’ı ziyaret etti. Burada halka seslenen Özel, belediye başkan adaylarına oy istedi.

Özel, Adana'da 16 belediyede aday çıkardıklarını ifade ederek "Şu an itibarıyla 3 belediyemiz var. Ama seçimden sonra göreceksiniz hem Adana Büyükşehir Belediyesi'ni hem de16 belediyenin, gönül ister tamamını, ama tamamına yakınını alacağız. Bugün bugün CHP bu seçimlere giderken geçmiş seçimlerdeki gibi bir ittifakla gitmiyor. Yalnız kaldı, seçimi kazanamaz diye düşünenler vardı. Ama iş sokaklara gelince, meydanlara gelince, iş sahaya çıkmaya gelince herkes gördü ki; bir tarafta Cumhur İttifakı. Her geçen gün birbirine benzeyen bir korku ittifakı. Korkutarak, tehdit ederek, şantaj yaparak, hizmet getirmeyiz diyerek depremzedeye dahi tehdit ve şantajda bulunarak korkutarak ilerleyen bir ittifak. Karşısında Türkiye İtifakı'yla biz Seyhan'a geldik sosyal demokratlardan, milliyetçi, muhafazakar demokratlardan, gönlünde Seyhan, Adana olan bütün güzel insanlardan oy istemeye geldik. Gördük ki bu ittifak çoktan kurulmuş" dedi.

"21 BİN KONUT SÖZÜ VERDİ ŞU ANA KADR BİN 589 KONUT YAPTI"

6 Şubat depremlerine değinen Özel, "Biz depremi unutmayacağız. Belediyelerimizin, yeni seçilenlerin de göreve devam edenlerin de öncelikli görevi depreme dirençli kentler inşa etmektir. Depremin hemen ardından üç gün sonra Recep Tayyip Erdoğan söz verdi. Dedi ki ‘bir yıl içinde herkesin evini yapıp teslim edeceğim.’ Adana'da 21 bin konut yapmaya söz verdi. Tam bir yıl sonra bitecekti, 13 ay oldu. Şu ana kadar teslim ettiği konut sayısı bin 589 yüzde 7,5. Türkiye'deki oran da bundan farklı değil" diye konuştu. Özgür Özel şunları söyledi:

“ADANA’DA NEREDEYSE İKİ GENÇTEN BİR TANESİ İŞSİZ”

Bugün Türkiye’nin dört bir yanında Adanalı öğrenciler okuyor. Dört bir yanında gelin giden, evlenip de gidenler, yerleşenler var. Bayram geliyor, Adanalı öğrencilerin buraya gelmesi, buradaki öğrencilerin memleketlerine gitmesi, uzakta, ırakta oturanların bayram hasretiyle ailelerine, memleketlerine koşması lazım ancak bir anda baktık ki bilet fiyatları bayram tarihli olunca yüzde 30-40 artmış.

Bugün Adana’dan İstanbul’a gitmek için 750 lira olan bilet bin lira, bin 100 lira olmuş. Tayyip Bey’i dinleyip 3 çocuk yapan bir ailenin İstanbul’a gidiş ve gelişi 10 bin lira, 12 bin lira olmuş. Böyle bir durumun sebebi geçen Mayıs ayında enflasyonu düşüreceğim, dövizi, benzini, mazotu düşüreceğim diye iktidara gelip, 19 liralık mazotu 42 lira yapan Tayyip Erdoğan’dır.

Adana işsizliğin en yüksek olduğu kentlerden birisi. Bugün resmi ve dar anlamda işsizlik yüzde 9,5. Geniş tabanlı işsizlik yüzde 26. Genç işsizliği deyince rakam Türkiye’de yüzde 40’larda, Adana’da neredeyse 2 gençten biri işsiz.

Maalesef, beka sorunu, dedikleri, dünyanın öbür ülkelerinin Türkiye’de hayal kurması, Türkiye’yi gelip işgal etmesi sanıyorlar. Öyle anlatıyorlar. Öyle bir şey olursa kimse korkmasın. Sizden önce biz buradayız.

Ama esas beka sorunu, dünyanın en güzel ülkesinin, dünyanın en güzel gençlerinin dünyanın öbür ülkelerinde hayal kurmasıdır. 4 gençten 3’ü, işsizlik sorunu yüzünden, güvencesizlik sorunu yüzünden dünyanın öbür ülkelerinde hayal kurmaktadır.

Fırsatını bulunca dünyanın öbür ucuna gitmeye varım, yeter ki kurtulayım diyordur. Buradan, Seyhan’dan gençlerimize sesleniyoruz. Enseyi karartmayın, umudu kaybetmeyin, ülkeyi terk etmeyin, birlikte başaracağız.

"HARAMİLERİN SALTANATINA SON VERECEĞİZ”

Kredi kartı faiz oranını yüzde 4,5’tan 5,5’e çıkardılar, nakit avans çekmek için, kredi kullanırken hazır kredi kullanmak için, hepinizin borcunu ödeyemediğinde kefilsiz kredi çekeceği ya da borcunu ödeyemediğinde gidip de nakit avans çekeceği faizi 5,5’e çıkardılar.

Yüzde 30 da bunun vergisi var. Bu hesaplandığında yüzde 113 faize denk geliyor. Emekliye zam verirken TÜİK’e güveniyorlar. Ne demek TÜİK?

Tayyip’i Üzmeyen İstatistik Kurumu, onun rakamlarını kullanıyorlar, emekliye yüzde 33 zam veriyorlar. Ama kredi kartı faizine gelince yüzde 113 zam uyguluyorlar. Biz CHP olarak bu faiz düzenine, bu haramilerin düzenine, haramilerin saltanatına son vereceğiz.”

ERDOĞAN'A KONYA TEPKİSİ

Staj ve çıraklık mağdurlarının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'daki mitinginde gözaltına alınmasına ilişkin de konuşan Özel, şunları söyledi:

Staj mağdurları maalesef stajda sigortaları yattığı halde, çıraklık mağdurları sigorta başlangıcı olduğu halde o günleri emeklilik gününe sayılmadı. Bu sorunu dile getirmek isteyen staj mağdurları Konya'da Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine gittiler.

40-50 kişi, seslerini duyurmak istediler. Ne yaptı biliyor musunuz Recep Tayyip Erdoğan? Onları gözaltına aldırdı. Telefonlarını toplattı. Otobüslere bindirdi. Buradan sesleniyorum, Recep Tayyip Erdoğan, bundan sonra bu staj mağdurları hakkını alana kadar, çıraklık mağdurları hakkını alana kadar onlarla birlikte mücadele edeceğiz.

İki elim yakandadır. Ayrıca EYT'de bir büyük mağduriyet daha var, o da Bağ-Kur'luların yaşadığı mağduriyettir. Tayyip Erdoğan bu soruna çözeceğine geçen seçimde söz vermiştir. Ancak seçimi kazandıktan sonra EYT mağduriyetini unutmuştur. Bu da gündemimizdedir. Bu sorun çözülene kadar da iki elimiz yakasındadır.

"ÇİFTÇİNİN CANINA OKUDULAR"

Çiftçilerin yaşadığı mağduriyetlere ilişkin de konuşan Özel, özetle şunları kaydetti:

Tabii mazot 19 liradan 42 lira olunca çiftçi ne yapsın? Ekmek mazotla, dikmek mazotla, sürmek mazotla, ilaç mazotla, gübre mazotla, mahsul toplamak mazotla, her şey mazotla. Ama çiftçinin derdini duyan yok.

Çiftçinin alması gereken destekleme Tarım Kanunu’na göre yüzde 1 ile 283 milyarken sadece 85 milyar lira destekleme ödediler. Aradaki 178 milyar lira farkı Çukurova’ya verselerdi, yüzler gülerdi.

Eskinin beyaz altını şimdi artık para kazandırmıyor. Eskiden 3 gün 4 gün yapılan düğünler şimdi salonlarda yapılıyor. Eskiden koçların, danaların kesildiği, kazanların kaynadığı ziyafetli düğünlerin yerine limonata ile kuru pasta bile kalmadı. Çiftçi milletin efendisiydi, çiftçinin canına okudular.

İFTAR PROGRAMINDA KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşan Özel, “Filistin maalesef İsrail’in saldırısı, devlet terörü altında ezilmektedir. Batı Şeria’da zulüm vardır. Ramallah’ta zulüm vardır ve CHP olarak üçüncü genel başkanımız Karaoğlan, Bülent Ecevit’in durduğu yerdeyiz. Onun rahmetli Yaser Arafat ile dostluğunun başladığı noktadayız. Filistin halkının yanında, Filistin’deki barışın savunucusuyuz, özgür Filistin’in savunucusuyuz. 1967 sınırlarında Doğu Kudüs’ün başkent olduğu bağımsız bir Filistin devletini savunuyoruz ve bugün için Filistin’deki kanın, gözyaşının durması için acil ateşkes çağrımızı tekrar ediyoruz. Buradan bir çağrımız da Recep Tayyip Erdoğan’adır. Sayın Cumhurbaşkanı, akrabalarınız, eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, evlatlarınızın yakınları, yandaşlarınız, halen daha İsrail ile deniz ticareti yapmaktadır. Ticaret sürdükçe zulüm bitmez, kan durmaz. İsrail ile ticareti durdurun, Filistin’e sahip çıkın. Adana’dan çağrımız budur” dedi.