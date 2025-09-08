  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Özel'den İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya çok ağır sözler: ''Evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür''

Özel'den İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya çok ağır sözler: ''Evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür''

Özel'den İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya çok ağır sözler: ''Evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür''
Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sn. İçişleri Bakanı, İl Başkanlığımız, Cumhuriyet Halk Partililerin baba evidir, evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür. Millet sizden, algı operasyonu değil, devlet adamlığı bekliyor. İşinizi yapın, hukuka uyun, derhal evimizin önünden çekilin" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sn. İçişleri Bakanı, ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor. Partimizin üyelerini kendi binasına almayan, insanları sokakta bırakan, böyle yaparak bir güvenlik sorunu yaratan, kanunsuz emirle devletin polisini vatandaşla karşı karşıya getirmeye çalışan sizlersiniz. İl Başkanlığımız, Cumhuriyet Halk Partililerin baba evidir, evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür. Millet sizden, algı operasyonu değil, devlet adamlığı bekliyor. İşinizi yapın, hukuka uyun, derhal evimizin önünden çekilin. Ben kimsenin burnu kanamasın diye üstüme düşeni yapıyorum, siz de yapın" ifadelerine yer verdi. 

Bakan Yerlikaya ne demişti ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02.09.2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştır. Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi. 

 

text-ad
Etiketler CHP özgür özel CHP İstanbul İl Başkanlığı protesto Emniyet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Manifest'in kızlarından teşhircilik soruşturmasına video klipli tepki! Manifest'in kızlarından teşhircilik soruşturmasına video klipli tepki! Valiliğin İstanbul'daki yasak kararı Filenin Sultanları'nın kutlamasını iptal etti! Valiliğin İstanbul'daki yasak kararı Filenin Sultanları'nın kutlamasını iptal etti! Millerin 6-0 İspanya hezimeti sonrası demediğini bırakmadı Millerin 6-0 İspanya hezimeti sonrası demediğini bırakmadı Beşiktaş'ta bir veda daha... Genç isim Beşiktaş'a veda etti Beşiktaş'ta bir veda daha... Genç isim Beşiktaş'a veda etti Emeklilerle yapılan seçim anketinin kaybedeni de Erdoğan ve AK Parti oldu Emeklilerle yapılan seçim anketinin kaybedeni de Erdoğan ve AK Parti oldu Gürsel Tekin'den dikkat çeken açıklama: ''Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yok'' Gürsel Tekin'den dikkat çeken açıklama: ''Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yok'' Çok sayıda sosyal medya hesabı için işlem başlatıldı Çok sayıda sosyal medya hesabı için işlem başlatıldı Meğer ''Türkiye ne gördüyse, AK Parti sayesinde'' görmüş! Meğer ''Türkiye ne gördüyse, AK Parti sayesinde'' görmüş! CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde sabaha kadar süren gerginlik CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde sabaha kadar süren gerginlik Sonbahar hızlı geldi... Çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor! Sonbahar hızlı geldi... Çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor!
Evin çatısı çöktü; anne ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi Evin çatısı çöktü; anne ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi Sosyal medya ve Whatsapp'a erişime bant daraltması! Sosyal medya ve Whatsapp'a erişime bant daraltması! Sosyal medyada CHP paylaşımları soruşturması başladı! Sosyal medyada CHP paylaşımları soruşturması başladı! 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne 6-0'şlık mağlubiyetle başladık 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne 6-0'şlık mağlubiyetle başladık Dün gece kaçıranlar buraya... İşte Kanlı Ay tutulmasından en çarpıcı kareler Dün gece kaçıranlar buraya... İşte Kanlı Ay tutulmasından en çarpıcı kareler RTÜK Başkanı'ndan basına gözdağı: ''Lisans iptali de dahil olmak üzere...'' RTÜK Başkanı'ndan basına gözdağı: ''Lisans iptali de dahil olmak üzere...''