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Özel'den PKK'nın silah bırakması sonrası ilk açıklama

Özel'den PKK'nın silah bırakması sonrası ilk açıklama
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CHP lideri Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili olarak ''Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu adımın, artık silahların tamamen susacağı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz'' dedi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın açıklamalarının ardından PKK silah bırakma sürecine girdi. Yapılan görüşme ve açıklamaların ardından terör örgütü PKK, bugün itibariyle silah bırakmaya başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, silah bırakma süreciyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi; terörün ve şiddetin her türlüsünü tarihsel bir tutarlılık içinde reddetmektedir. Partimiz barışın yanındadır. Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması, ortak irademizdir. Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz. Sürecin bu noktaya gelmesinde emek ve katkıları olan başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere tüm siyasilere ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu adımın, artık silahların tamamen susacağı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz. Bu süreç; hiçbir parti, toplumun hiçbir kesimi dışlanmadan, milletten bir şey saklanmadan, Meclis çatısı altında, toplumsal mutabakat gözetilerek, hızlı ve kararlı adımlarla yönetilmelidir" dedi.

Özel, Türkiye’de tam bir barış ortamının tesisinin ancak adalet ve demokrasiyle mümkün olduğunu vurgulayarak, "Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyımların atandığı, Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan soruşturmaların sürdüğü, seçilmiş siyasetçilerin hukuk dışı yöntemlerle hapiste tutulduğu ve demokratik rekabetin sakatlandığı bir ortam toplumsal barışın baş düşmanıdır, iç cephemizi tahkim etmek gayretinin önündeki en büyük engeldir. Ülkemizin ihtiyacı; terörsüz ve demokratik Türkiye’dir. Refah için barış, barış için birlik, birlik için demokrasi ve adalet gereklidir. Ortak geleceğimiz için, barış için katkı sunmaya ve mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

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DHA

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Etiketler CHP özgür özel PKK silah bırakma
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