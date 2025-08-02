Özel'den tarihi resti: ''Bunu yollayın İmamoğlu'nu getirin asgari ücret 7 çeyrek altın olacak söz''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aksaray'da gerçekleştirilen mitingde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'a seçim anketlerini işaret ederek, "Erdoğan seni yüzde 29’la orada oturtmam" dedi ve "Bunu yollayın, gönderin onu. Getirin Ekrem İmamoğlu'nu asgari ücret 7 çeyrek altın, söz veriyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri hız kesmeden devam ediyor.

CHP Genel Başkanı ve Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla bugün 10 binlerce yurttaş Aksaray'da buluştu.

Mitingde ilk olarak İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde yazdığı mektup okundu. Aksaray halkına meydanı doldurdukları için teşekkür eden İmamoğlu, "Türkiye adaletin ve hürriyetin gücüyle büyüyecek. Zenginleşecek, güçlenecek. Asla unutmayın: Millet büyüktür ve ne derse o olur. Bu zulümler bitecek, bu karanlık dağılacak, sevgi ve iyilik kazanacak. Biz hep ayakta kalacağız. Hep bir arada, hep omuz omuza olacağız" dedi.

Mitingde, İmamoğlu'nun mektubunun okunmasının ardından CHP lideri Özel yurttaşlara hitap etti.



Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Artık kale siyaseti bitmiştir. Aksaray kimsenin kalesi değil milletin kalesidir.

Bundan sonra hep beraber omuz omuza bir büyük mücadeleyi vereceğiz. Gıda enflasyonunda dünyada ikinci olan, her şeye para bulup asgari ücretli ve emekliye para bulamayan bu düzen, işsizlikte rekor kırdı.

Gençlerin yüzde 40’ı, kadınlarımızın yüzde 38’i ve Türkiye’nin yüzde 33’ü işsizlikle boğuşuyor. Halen daha 600 bin kamu işçisine hakları olan sözleşmeyi yapmadılar, sözlerinden caydılar. Miting yapanlara, eylem yapanlara kulak asmadılar. Son çare boykot diyenlerin boykotunu iptal ettiler.

Şimdi Türkİş, 500 iş yerinde birden greve çıkmaya karar vermiş. Sözüme değer veren herkese sesleniyorum. Şimdi vakit, cesaret gösteren işçilere sahip çıkma onlara destek olma vaktidir.

Çünkü işçi kurtulamadan, emekli kurtulmadan, esnaf kurtulmadan, esnaf kurtulmadan Türkiye kurtulmaz. Gençler kurtulmadan polis, polis kurtulmadan jandarma, jandarma kurtulmadan memur kurtulmaz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.

And olsun ki Türkiye sizin sesinizi duydu. Saray duydu. Hakkınızı söke söke alacağız.

Türkiye'de bir piramit olmuş. En tepede Saray düzeni oturuyor. Onun altında zenginler oturuyor. Ama en dipte bu meydan eziliyor. Aksaray eziliyor. Ülkenin en zengin yüzde 20'si, servetin yüzde 90'ını almış. Geri kalan yüzde 80'e sadece yüzde 10 kalmış. And olsun ki kısa çöp uzun çöpten, küçük gördükleri, uzun adamdan Aksaray Saray'dan hakkını alacak. Söke söke alacağız.

Memlekette büyük kriz var. Ormanlarımız yanıyor. Millet damacanayla suyu kapmış bir başına söndürmeye uğraşıyor. Deprem oluyor millet elleriyle enkaz kaldırmaya çalışıyor. Asker mağaraya giriyor metan gazından cenazeleri çıkıyor. İşçi maden ocağına giriyor, 301 tane civciv ölse Avrupa'da gündem olur, 301 madenci bir hiç uğruna hayatını kaybediyor. Pandemi oluyor millet çaresiz, işsiz, aç kalıyor, işsiz kalıyor. Tarlaya don vuruyor, çiftçinin gözü yaşlı eli boş kalıyor. Nerede diyorsunuz, kim gelecek? Devlet bekleniyor ama milletin gözüne bakmıyor.

Onu atayan cumhurbaşkanının gözüne bakan, milletin yüzüne bakmayan, bakanlık yapmayan, sadece ve sadece cumhurbaşkanına methiyeler düzen, emrine uyan bir sistem geliyor. Onun için bu kara düzene karşı, hiçbirimizi görmeyen, sadece kendini bilen bu düzene karşı hep beraber mücadele edeceğiz, hep beraber başaracağız. Hepinize inanıyorum, hepinize güveniyorum.

Öyle 22 bin lira asgari ücret yok. 30 bin, 35 bin, 40 bin lira olacak asgari ücret. Bunlar geldiğinde 7 çeyrek altın... Kaç para şimdi çeyrek altın 7 bin lira. 7 kere 7, 49. Tayyip Erdoğan geldiğinde 50 olan asgari ücret düşmüş 20'ye. Bunu yollayın, gönderin onu. Getirin Ekrem İmamoğlu'nu asgari ücret 7 çeyrek altın, söz veriyoruz.

Andolsun ki o ‘AK Toroslar’ çetesini dağıtacağız! Daha önce siyasetçi arkadaşlarımıza bunu yapınca, ‘Bir daha yaparsan senin burnunu sürterim’ demiştim. O günden beri arkadaşlarımıza ilişemeyenler, İETT’nin gariban memurlarına, bürokratlarına benzer muameleyi yapmış. Ey Erdoğan! Davul zurna çalarak, mitingle cezaevine gittin, o günden bugüne mağduriyetin ekmeğini yedin. Seni tutuksuz yargılayanlara nefret kustun ama bizim arkadaşlarımıza, görmediğin zulme tabi tuttun. Erdoğan! Hiçbir vesayeti kabul etmiyorum. Ya o çeteyi dağıt, ya da o çeteyi biz dağıtırız!

Bütün arkadaşlarımızın masumiyetlerine inanıyoruz, kendilerine güveniyoruz. Hepsi için TRT’den canlı yayın istiyoruz. Millet iftirayı da gerçekleri görsün. Ama şöyle canlı yayın değil: İşine gelince ver, işine gelince çık. Bir kanaldan tam canlı yayın. İsteyen televizyonlara hattı vereceksiniz. Yargılamanın tamamını izleyeceğiz. Göreceksiniz ki arkadaşlarımız masumdur, onlara bu iftirayı atanlar gerçek suçludur. Hepsini bu milletin önünde mahkum edeceğiz.

Benim Filistin sevgimi Özgür Özel sorgulayamaz diyorsun. Erdoğan ben senin Filistin sevgini sorgulamıyorum çünkü ortada olmayan bir şey sorgulanamaz. Sende Filistin hassasiyeti yok, Trump korkusu var.

Amerika’nın haddini aşan büyükelçisi, geçenlerde, Osmanlı’nın millet sistemi dedi. Ne diyorsun sen dedik? “Ben mezheplere dayalı yönetim dedim. Milletin sisteminden bahsettiğimde, mezhepsel bir sistemden bahsediyorum. Köyler, dinler, mezhepler, tarikatlar, kabileler, tüm bunlar merkezi bir sistemde, cumhuriyet ya da demokrasi dediğimiz yapıda birlikte yaşayabilirler.” Adam aklını yitirmiş. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Kabile diyor ne kabilesi? Sen bilmiyorsun ki bu ülkede tüm mezhepler yan yana. Tüm ırklar yan yana olsun diye bu ülkeyi kuran bir çatı çaktı. O çatı cumhuriyet sistemi. Ona sahip çıkıyor bu millet. Hepimiz altındayız, elbette eksiklikler, hatalar var. Büyük haksızlıklar var. Hepsini gidermek için, herkesi eşitlemek için elbette el ele omuz omuza vereceğiz. Ama Amerika’nın büyükelçisi de duysun. AK Parti de Erdoğan’ın prompterına onu koyanlar da duysun. Cumhuriyetin kolonunu kesecekler diyorlar, Cumhuriyetin kolonuna çivi çaktırırsak namerdiz.

Meclis’teki komisyona arkadaşlarımızı gönderdik. Buradan hepinizin gözünün içine bakarak söylüyorum: Bir yerde CHP yoksa o komisyondan korkun. CHP varsa Cumhuriyetin teminatı orada. Bazıları endişe ediyoruz, korkuyoruz diyor. Şuna inanın ki bizim olduğumuz yerde kimse bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne dokunamaz. Bizim olduğumuz yerde Anayasa’ya uymayanlarla Anayasa yapılamaz.

Kimse Erdoğan’ı gözünde büyütmesin. CHP bugün Türkiye’nin birinci partisi. Erdoğan ne eskisi gibi bıçağının iki tarafı da kesiyor. Ne de eskisi gibi millet ona inanıyor. Son anketler geldi Erdoğan. 28 buçuktan 29 Erdoğan, seni yüzde 29’la orada oturtmam.

Yaşadığımız sorunlar çaresiz değil. Her derdin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Ne yaparlarsa yapsınlar o sandık gelecek. Ne yaparlarsa yapsınlar Ekrem İmamoğlu oradan çıkacak. O sandık gelecek Erdoğan gidecek. Ekrem İmamoğlu bütün tasayı bitirecek.