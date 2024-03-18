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Özgür Özel, Bahçeli'yi tebrik etti

Özgür Özel, Bahçeli'yi tebrik etti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP 14'üncü Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden Genel Başkan seçilen Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek, 14'üncü Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi nedeniyle tebrik etti. Özel, ayrıca bir süre önce omuz burkulması sonucu kolu incinen Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti" denildi. 

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Etiketler özgür özel Devlet Bahçeli tebrik telefonu
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