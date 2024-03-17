  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi

Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi

Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi
Güncelleme:

MHP Kurultayı'nda bin 295 oyun tamamını alan Devlet Bahçeli yeniden genel başkan seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi, bugün 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda Devlet Bahçeli yeniden MHP Genel Başkanı olarak seçildi.

Kurultaya tek aday olarak giren Devlet Bahçeli, 11'inci kez MHP Genel Başkanı olarak seçildi. Bahçeli bin 295 oyun tamamını aldı.

Bahçeli'den ''son seçimim'' diyen Erdoğan'a çağrı: Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsınBahçeli'den ''son seçimim'' diyen Erdoğan'a çağrı: Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsınGüncel

 

 

Etiketler bahçeli Erdoğan MHP
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Orta sahadan şutu direkten dönmüştü! Ancelotti'den Arda Güler'e övgü dolu sözler Orta sahadan şutu direkten dönmüştü! Ancelotti'den Arda Güler'e övgü dolu sözler Meteoroloji tarih verdi: Kar geliyor... Meteoroloji tarih verdi: Kar geliyor... Gizemli virüs alarmı! Hızla yayılıyor Gizemli virüs alarmı! Hızla yayılıyor Bakan Şimşek ''Bu konuda netim'' diyerek açıkladı: Kamuya girişler kapandı! Bakan Şimşek ''Bu konuda netim'' diyerek açıkladı: Kamuya girişler kapandı! EPDK'dan kritik karar! Elektrikte yeni dönem başlıyor: Artık zorunlu olacak EPDK'dan kritik karar! Elektrikte yeni dönem başlıyor: Artık zorunlu olacak Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: AYM'den izin parası kararı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: AYM'den izin parası kararı! İzmir'de düzensiz göçmenler onlarca otelin başını yaktı İzmir'de düzensiz göçmenler onlarca otelin başını yaktı Uzman isimden Marmara için korkunç senaryo: 7.8 büyüklüğünde deprem üretir Uzman isimden Marmara için korkunç senaryo: 7.8 büyüklüğünde deprem üretir Bakan Özhaseki konut kredisinin detaylarını açıkladı: Ne kadar hibe ve kredi verilecek? Bakan Özhaseki konut kredisinin detaylarını açıkladı: Ne kadar hibe ve kredi verilecek? Bahçeli'den ''son seçimim'' diyen Erdoğan'a çağrı: Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın Bahçeli'den ''son seçimim'' diyen Erdoğan'a çağrı: Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın