Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi

MHP Kurultayı'nda bin 295 oyun tamamını alan Devlet Bahçeli yeniden genel başkan seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi, bugün 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda Devlet Bahçeli yeniden MHP Genel Başkanı olarak seçildi.

Kurultaya tek aday olarak giren Devlet Bahçeli, 11'inci kez MHP Genel Başkanı olarak seçildi. Bahçeli bin 295 oyun tamamını aldı.