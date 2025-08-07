  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sahte e-imza skandalında BTK'dan tam 1 yıl sonra ilk açıklama!

Sahte e-imza skandalında BTK'dan ilk açıklama

Sahte e-imza skandalında BTK'dan ilk açıklama
Güncelleme:

Sahte diploma skandalında açıklama yapmamasıyla eleştiri oklarının hedefi olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sessizliğini bozdu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sahte diploma skandalına ilişkin yapılan açıklamada kurum tarafından tespit edilen toplam 44 sahte e-imzanın iptal edildiği açıkladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’nca (BTK) yapılan açıklamada, "BTK tarafından tespit edilen 35 sahte e-imza hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imza iptal edilmiş, sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları arttırılarak daha güçlü tedbirler alınmıştır" denildi.

BTK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen sahte e-imza vakalarına ilişkin adli süreç, bir üniversitenin şikâyetiyle birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan teknik tespitler üzerine başlatılmıştır.

Sahte e-imza (NES – Nitelikli Elektronik Sertifika) vakalarına ilişkin yapılan kapsamlı incelemeler Ağustos 2024 tarihinden itibaren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli bir soruşturmaya dönüştürülmüştür.

BTK tarafında tespit edilen 35 sahte e-imza hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imza iptal edilmiş, sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları arttırılarak daha güçlü tedbirler alınmıştır.

Kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla tüm NES sahiplerinin T.C. kimlik numarasına tanımla tüm mobil numaralarına ESHS ünvanınıda içeren başlığa sahip bir SMS gönderilmesi sağlanmıştır. İlgili SMS ile vatandaş adına üretilen güvenli elektronik imzaların E-Devlet kapısında yer alan "Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama" hizmeti üzerinden https://turkiye.gov.tr/btv-elektronik-imza-sertifikalari-sorgulama adresinden sorgulanabileceği bildirilmiştir. Kurumumuz, dijital sahteciliğe karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir."

text-ad
Etiketler eimza e-imza skandalı skandal btk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Usta oyuncunun 1,5 yıldır yatağa bağımlı olduğu ortaya çıktı Usta oyuncunun 1,5 yıldır yatağa bağımlı olduğu ortaya çıktı İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteciden bir olay iddia daha! İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteciden bir olay iddia daha! Yeni imajıyla görenlerin tanıyamadığı Küçük Emrah'ın mal varlığı ortaya çıktı Yeni imajıyla görenlerin tanıyamadığı Küçük Emrah'ın mal varlığı ortaya çıktı 4 çocuğunun annesini, çocuklarının gözü önünde boğdu 4 çocuğunun annesini, çocuklarının gözü önünde boğdu Üniversiteli genç kızın cesedini, 50 metre sırtında taşımış! Üniversiteli genç kızın cesedini, 50 metre sırtında taşımış! Erdoğan’ın 40 yıllık dostundan AK Parti'de depreme neden olacak açıklama Erdoğan’ın 40 yıllık dostundan AK Parti'de depreme neden olacak açıklama Ev yapımı domates konservesinde ölümcül risk: Bu hatayı sakın yapmayın! Ev yapımı domates konservesinde ölümcül risk: Bu hatayı sakın yapmayın! Sahte diplomalı oldukları tespit edilen avukat sayısı açıklandı! Sahte diplomalı oldukları tespit edilen avukat sayısı açıklandı! Teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanından hala iz yok! Teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanından hala iz yok! Teknesi parçalanmış halde bulunan kayıp iş insanıyla ilgili soruşturmada sürpriz gözaltı! Teknesi parçalanmış halde bulunan kayıp iş insanıyla ilgili soruşturmada sürpriz gözaltı!
Erdoğan imzayı attı; KOBİ'nin tanımı değişti Erdoğan imzayı attı; KOBİ'nin tanımı değişti ABD'ye yerleşip hem adını hem de yaşantısını değiştiren güzel oyuncudan müjdeli haber ABD'ye yerleşip hem adını hem de yaşantısını değiştiren güzel oyuncudan müjdeli haber Asansörün halatı koptu... Eski belediye başkanı feci şekilde can verdi! Asansörün halatı koptu... Eski belediye başkanı feci şekilde can verdi! Fatih Altaylı'dan MHP lideri Bahçeli'ye 26 yıllık zor soru ? Fatih Altaylı'dan MHP lideri Bahçeli'ye 26 yıllık zor soru ? Ünlü tatil cennetinde nüfus 4'e katlandı Ünlü tatil cennetinde nüfus 4'e katlandı Semt pazarlarına POS zorunluluğu yalanlandı! Semt pazarlarına POS zorunluluğu yalanlandı! MHP'nin Terörsüz Türkiye afişindeki ''9 bölge'' detayı tepki çekti MHP'nin Terörsüz Türkiye afişindeki ''9 bölge'' detayı tepki çekti Güzel sunucunun ''evli oyuncunun tacizine uğradım'' ifşası ortalığı karıştırdı! Güzel sunucunun ''evli oyuncunun tacizine uğradım'' ifşası ortalığı karıştırdı! MasterChef'in Somer Şefi 25 yaş küçük genç sevgilisinin aşk tatili olay oldu MasterChef'in Somer Şefi 25 yaş küçük genç sevgilisinin aşk tatili olay oldu DEM Parti'de deprem: Belediye başkanı partiden ihraç edildi DEM Parti'de deprem: Belediye başkanı partiden ihraç edildi