AK Partili isimden Ekrem İmamoğlu ve Murat Çalık için dikkat çeken çağrı

AK Partli eski Milletvekil ve MKYK üyesi Şamil Tayyar, CHP'li belediyelere yönelik soruşturma kapsamında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklu yargılama sürecini eleştirdi.

Ekol TV ekranlarında canlı yayın konuğu olan Şamil Tayyar Ekrem İmamoğlu’nun delil karartma ve kaçma şüphesi olmadığını söyleyen Tayyar, belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade etti.

Tayyar canlı yayında yaptığı açıklamada "İmamoğlu’nun suçsuz olduğunu iddia etmiyorum ancak tutuksuz yargılanması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çelik de aynı şekilde” ifadelerini kullandı.