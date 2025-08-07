MİT’ten FETÖ mahrem sorumlusuna nokta operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı FETÖ’nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonda yer alan şüpheliyi yurtdışına kaçma hazırlığındayken yakaladı.
Milli İstihbarat Teşkilatı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyon sonucu hakkında mahkumiyet kararı ve aranırlığı bulunan FETÖ'’nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonda yer alan H.K. yurtdışına kaçma hazırlığındayken yakalandı.
MİT’in yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, H.K.’ın illegal yollarla yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi.
MİT ve Manisa Emniyet Müdürlüğü, yürüttüğü ortak operasyon sonucunda FETÖ’nün üst düzey yöneticisi H.K., Manisa’da kıskıvrak yakalandı.
