  4. Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda resti çekti: ''Bu kararı tanımıyoruz''

Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılması sonrası CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi. Özel burada yaptığı konuşmada, ''Bu kararın görevlendirdiği kişilerin görevini meşru görmemiz, seçilmemiş birini İstanbul İl Başkanı olarak kabul etmemiz sandığın inkarı olur. Bu kararı tanımıyoruz ve il başkanımız ve ekibi görevine devam ediyor'' dedi.

45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri ve disiplin kurulu üyeleri dün tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Mahkeme tarafından görevden uzaklaştırılanların yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat gürbüz ve Erkan Narsap 'Geçici Kurul' olarak atandı. Kararın ardından dün akşam saatlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla partinin MYK üyeleri saat 17.00'de İstanbul İl Kongresi'ne yönelik açıklanan kararla ilgili olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise İl Başkanlık binasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Nuri Aslan, parti meclis üyeleri, ilçe başkanları ve il yönetimleri ile açıklanan kararla ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İl binasının önünde toplanan grubun bekleyişi bugün de devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan binaya geldi. Ardından saat 12.30 sıralarında görevden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik binanın önüne çıkarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kapıda karşıladı. Özel ve Çelik partililerin alkışları arasında CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girdi. 

ÖZEL: BU KARARI TANIMIYORUZ

Özgür Özel, parti il binasının önünde konuştu.  

CHP lideri Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

''Biz Türkiye'nin en güçlü ailesiyiz. Burası baba ocağıdır. Baba ocağının tapusunun bir tane sahibi var. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. 

CHP İl Başkanı İl Başkanlığı'nda görev yapar. Benim İl Başkanım Özgür Çelik'tir. Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır.

Şimdi seçilmiş Cumhurbaşkanı adayımızı ve İstanbul'un seçilmiş belediye başkanını Silivri'de ziyarete gitmeden önce tüm Cumhuriyet Halk Partililer adına buraya il başkanımızı ziyarete geldim. Kendisiyle yöneticilerimizle, milletvekillerimizle içinde bulunulan durumu değerlendirdik ve birazdan buradan ayrılacağım.

Ardından da her birimiz görevimizin gereğini yapmaya devam edeceğiz. Dün alınan karar Asliye Hukuk Mahkemesi'nin hukuken ve siyaseten yok hükmünde olan, yetki gaspı olan ve kabul edilmesinin Türkiye'deki hukuk sistemi açısından da mümkün olmadığı bir karardır.

Siyaseten bir siyasi partinin genel başkanını o ilde kimin temsil edeceğine o partinin üyeleri, onların seçtiği, onların seçtiği delegeler karar verirler. Bu karar bundan 2 yıl önce yapılan İstanbul İl Kongresi ile belirlenmiştir.

Bu kararın görevlendirdiği kişilerin görevini meşru görmemiz, seçilmemiş birini İstanbul İl Başkanı olarak kabul etmemiz sandığın inkarı olur. Bu kararı tanımıyoruz ve il başkanımız ve ekibi görevine devam ediyor.'' 

