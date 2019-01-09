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  4. 09 Ocak 2019 22:49

Özgür Özel'in iddialarına Binali Yıldırım'dan yanıt

TBMM Başkanı ve AK Parti İStanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP'li Özgür Özel'in iddiasına böyle yanıt verdi.

Özgür Özel'in iddialarına Binali Yıldırım'dan yanıt
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TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "seçimi kazanırsa belediye başkanı olmayacağı" yönündeki iddiasını yalanladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Deniyor ki, Binali Bey, İstanbul Belediyesi’ni kazanırsa, Meclis Başkanlığı’na geri dönecek" iddiasında bulundu. Binali Yıldırım, Özgür Özel'in iddiasını yalanlayarak "İstanbul halkına hizmet için söz verdik, sözümüzü tutacağız." dedi.

CHP'den bomba iddia: ''Binali Yıldırım kazanırsa İBB Başkanı olmayacak''CHP'den bomba iddia: ''Binali Yıldırım kazanırsa İBB Başkanı olmayacak''

AA muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Yıldırım, şunları söyledi:

"ZAFERİMİZİ BAŞTAN KABUL ETMİŞTİR"

"Sayın Özgür Özel bu açıklamasıyla zaferimizi baştan kabul etmiştir ama merak etmesin, biz çıktığımız hiçbir yoldan dönmedik. İstanbul halkına hizmet için söz verdik, sözümüzü tutacağız." dedi.

AA

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