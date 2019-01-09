CHP'den bomba iddia: ''Binali Yıldırım kazanırsa İBB Başkanı olmayacak''

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Best FM'de yayınlanan 'Ufuk Karcı ile Konuşan Türkiye' programına konuk oldu.

Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Özel, "İstanbul'un üzerindeki Ankara vesayeti, saray vesayeti, Recep Tayyip Erdoğan vesayeti olmasın istiyor İstanbullu" görüşünü dile getirdi.

Özel, "Deniyor ki, 'Binali Bey, İstanbul Belediyesi'ni kazanırsa, Meclis Başkanlığı'na geri dönecek.' İstanbul'u kazandığı takdirde, Belediye Meclisi'nden bir başkası gelecekmiş diyorlar" iddiasını aktardı.

Özel şunları söyledi:

İstanbullunun sorunlarını nasıl çözeceğimizi pozitif bir kampanya ile anlatacağız. Biz, Binali Yıldırım'ın bu hukuksuzluğunun peşine takılır da İstanbullunun derdine nasıl çare üreteceğimizi söylemezsek, İstanbulluya haksızlık yapmış oluruz. Bizim işimiz bir hukuksuzluk varsa, onunla da mücadele etmek. Hukuksuzluğun daniskası var. Binali Yıldırım, İstanbul ve İzmir adaylarının açıklandığı toplantıya katılması anayasayı çiğnemektir. Binali Yıldırım, geçen seçimlerde İzmir adayı, milletvekiliydi. Biz istifa etsin demedik ki? Anayasa'nın 94'üncü maddesine göre Meclis Başkanı, parti toplantılarına katılamaz. Buna niye tevessül ediyorlar? Allah kimseyi Binali Yıldırım'ın düşürdüğü duruma düşürmesin. Bakanlık, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yapmışsın. İstemeye istemeye İstanbul'a aday oldu ama Meclis Başkanlığı'ndan istifa edemiyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın zorlamasıyla aday oldu. İstifa kişisel bir müessese, nasıl senin gündeminde olmaz. Senin istifan başkasının gündemine nasıl giriyor asıl. Binali Yıldırım, kazanacağına kendi de inanmıyor, koltuk altından gidecek diye.

'BU BAKANLAR BİR TEK ADAMIN AĞZININ İÇİNE BAKANLAR'

Özel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TBMM'de girdiği diyalog ve ardından kendisine açılan davaya ilişkin olarak şunları söyledi:

Hulusi Akar artık bir genelkurmay başkanı değil. Kaldı ki demokrasilerde genelkurmay başkanı da eleştirilebilir. Hulusi Akar, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek partili genelkurmay başkanıydı. Peygamber Ocağı'nın komutanı bir baktık ki meğer AKP'liymiş, üniformasını çıkardı, takım elbisesini giydi, bakan oldu. Hulusi Akar'ın geçmişle ilgili cevaplaması gereken çok soru var. Artık bu sistemde bakanlar, vatandaşın işine bakanlar değil de, bir tek adamın ağzının içine bakanlar.

'BÜTÇE HAKKI PARLAMENTO KADAR ESKİ'

Özel, bütçe hakkının, parlamento kadar eski olduğunu belirterek, "Bütçe görüşmesi, bakanların ve hükümetin sorgulandığı mekanizmalardır. O Hulusi Akar'a artık sivil olduğuna göre, sorulması gereken soruları sormayacak mıydık? Bu sorgulama, demokrasiye katkı sağlıyor. 2013 Şura'sına baktık ve Hulusi Akar'ın önünün nasıl açıldığını gördük. Bu soruları sorduk kendisine" dedi. Özel, "Türkiye Cumhuriyeti bir demokrasiyse, bu demokraside herkes sorgulanır. Biz sorguladık, ceza tehditleri geldi arkasından. Bu davalar, Hulusi Akar gibi kendi sesine, kendi özüne, kendi aklına değil de, sarayın savcısına, hakimine güvenecek adamların tevessül edeceği işler. Sen Meclis kürsüsünde konuşulanlara ceza isteyecek olursan, anayasayı rafa kaldırmış olursun.





