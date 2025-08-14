Özgür Özel'in işaret ettiği Mücahit Birinci'den ilk açıklama

CHP lideri Özgür Özel'in canlı yayındaki iddiaları sonrası AK Partili Mücahit Birinci'den ilk açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'nin AK Partili Mücahit Birinci hakkında, "kendisine yalan ifade vermesi konusunda baskı yaptığı ve 2 milyon dolar istediğine" dair sözleri sonrası Birinci'den ilk açıklama geldi.

Birinci X hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim @eczozgurozel... Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak." dedi.