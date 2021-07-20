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Promter takılınca Erdoğan'ın tepkisi sert oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa’da toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan’ın prompteri takılınca salonda bulunan görevlilere "kim yönetiyor bunu" diye tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa’da toplu açılış ve temel atma töreninde konuşma yaptığı sırada prompteri takıldı. Bir süre bekleyen Erdoğan konuşmasına devam ederken prompter tekrar takılınca salonda bulunan görevliye, “Kim yönetiyor bunu” diye çıkıştı.

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Etiketler recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanı promter fırça tepki
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