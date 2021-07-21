Resmen açıklandı; 2023'te Millet İttifakı 3 ortaklı olacak...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "aday kriterine" tam destek vererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi..

TV5'te "Bayram Sohbeti" programına katılan SP lideri temel karamollaoğlu, gazeteci Mustafa Yılmaz'ın sorularını yanıtladı. "Siz devleti iyi yönetmek istiyorsanız, liyakate önem vereceksiniz. Vermezseniz başınıza taş düşer" diyen Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Millet ittifakının adayı; nefsini terbiye etmiş, yetkiyi alınca yozlaşmayacak bir aday olmalı" ifadesi için değerlendirmesini yaparken, Millet İttifakı'nda kalacaklarının işaretlerini de açık olarak ortaya koydu.

'AMİN' DEMELERİ İCAP EDER

Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın adayı için şunları söyledi: Yani burada Sayın Kılıçdaroğlu bir bakıma benim sıraladığım maddelerin özetini yapmış. Nefsine hakim olacak, 'her şeyi ben bilirim' demeyecek. Şimdi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bu tanımlamayı kim, nasıl reddedecek? Efendim bunu söylüyor ama inanmıyor. Nereden biliyorsunuz? O zaman siz de söyleyin. Bir yerde bu kıstaslar olmazsa itiraz edilebilir. Ben, Sayın Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum bu yönü ile. Bir siyasinin bunu söylemesi erdemdir. Efendim, söyler de yapmaz. Yok, onu göreceksin, ama bir cumhurbaşkanı adayı ararken işte bu kıstaslarda aramak mecburiyetindeyiz. Onu nasıl bulacağız? Elbette bu şahsın bugüne kadar ki hayatına bakacağız; böyle mi davranmış hayatında? İster siyasetin içinde olsun ister siyasetin dışında olsun. Ticarette kimseyi dolandırmış mı? Bir yerde sözüne sadık kalmamış mı? Kendi temsil ettiği topluma bir yerde ihanet etmiş mi, etmemiş mi? Benim kanaatim; iktidarda bulunan arkadaşlarımız, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesine 'Amin' demeleri icap eder. Onun için; burada bizim, bütün önyargılarımızı bir tarafa bırakıp, 'Bu ülkeyi kim, nasıl yönetmeli?' dediğimiz zaman, belirleyeceğimiz kriterler bunlar olmalı.

"SEN DE KİMSİN DENMELİ"

Buradan biz, denetlenebilir bir sisteme geçmek mecburiyetindeyiz. 'Efendim, biz seçelim de bu yanlış yaparsa vebal omuzlarında.' Yok ya, vebal onun omuzlarında da sıkıntıyı millet çekecek. Böyle iş olmaz. Yanlış yaptığı zaman düzeltilebilecek bir mekanizma kurmazsak huzur olmaz bu memlekette. Onun için yöneticiler, yanlış yaptıkları zaman hesaba çekilebilmeliler. Yöneticiler, yanlış yaptıkları zaman denetime tabii tutulabilmeliler. Bu iddialar olduğu zaman, 'Sen de kimsin?' denmemeli.

KILIÇDAROĞLU'NUN KANAATLERİ

Karamollaoğlu, "Bir ittifak adayının ön plana çıkması için sizin kırmızı çizginiz nedir?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu kriterler kanaatime göre çok önemli. Kimse bunun karşısına çıkmamalı. 'Kılıçdaroğlu bunu kendi menfaati için veya başka bir maksatla yapıyor.' Nereden biliyorsunuz? Bunu söylemek doğru değil. Allah nasip eder de bir gün bu dediğim vasıflara sahip bir kişi Cumhurbaşkanı olursa emin olun Türkiye'nin şartları çok hızla değişir. Yani bu seçimde böyle bir insanın aday olması çok önemli. Çok önemli..."