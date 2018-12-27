Saadet Partisi lideri: ''Ekonomik darboğaz içindeyiz''

Türkiye'deki ekonomik durumu eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Ekonomik bir darboğaz içerisindeyiz. Bundan çıkmak için mucize mahiyetinde atılımlara ihtiyaç var" dedi.



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (ESAM) düzenlediği etkinlikte, “Türkiye’nin geleceği, geleceğin Türkiye’si” başlıklı bir konuşma yaptı. Türkiye’nin içerinde bulunduğu duruma değinen Karamollaoğlu, “Ülkemizde ahlaki ve manevi yozlaşma zirveye çıktı. Eğitim bir keşmekeşe döndü. Arkadaşlar iktidar geldiklerinde akıllı tahta ve tablet projesiyle geldi. Batılılar da bunları icat etmelerine karşı çocukları bunlardan uzak tutmaya çalıştılar. Toplumsal kamplaşma var. Kamplaşma olursa herkes kendi tarafına çekebileceğini düşündü. Dışarıdan bir taarruz geldiğinde biz buna nasıl karşı koyacağız. Bu ciddi bir problem” dedi.

MUCİZE ATILIMLARA İHTİYAÇ VAR

Adalet ve ekonomiye de değinen Karamollaoğlu, “Adalet sisteminde de sıkıntılar var. Ekonomik bir darboğaz içerisindeyiz. Bundan çıkmak için mucize mahiyetinde atılımlara ihtiyaç var. Sınırlarımız bir duvarla örüldü. Bu isabetli bir adım. Türkiye’ye sadece o sınırla girilmiyor ki. Sınır ötemizde birtakım sıkıntılar var. Münbiç’e girmede de sebep bu. Dış politikalarımızda da çelişkilerimiz var” ifadelerini kullandı.