Trabzon'da tüpçü dükkanında patlama: 2 yaralı
Trabzon'da tüpçü dükkanında patlama: 2 yaralı
Yılbaşı için hazırlanmış... Toprağa gömülü olarak bulundu !
Yılbaşı için hazırlanmış... Toprağa gömülü olarak bulundu !
Havalimanının yeni taşınma tarihi belli oldu !
Havalimanının yeni taşınma tarihi belli oldu !
Dizilerin fragmanları neden yayınlanmıyor ? İşte nedeni...
Dizilerin fragmanları neden yayınlanmıyor ? İşte nedeni...
Açıklamalar peş peşe geldi; İşte okullarda kar tatili ilan edilen illerimiz
Açıklamalar peş peşe geldi; İşte okullarda kar tatili ilan edilen illerimiz
Erzincan'da korkutan deprem ! Sallandı...
Erzincan'da korkutan deprem ! Sallandı...
Fatih Portakal RTÜK'ün cezasına böyle yanıt verdi
Fatih Portakal RTÜK'ün cezasına böyle yanıt verdi
Acun Ilıcalı açıkladı ! MasterChef yarışmacısı Survivor'da !
Acun Ilıcalı açıkladı ! MasterChef yarışmacısı Survivor'da !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 27 Aralık 2018 23:18

Saadet Partisi lideri: ''Ekonomik darboğaz içindeyiz''

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'deki ekonomik durumu böyle eleştirdi.

Saadet Partisi lideri: ''Ekonomik darboğaz içindeyiz''
A+ A-

Türkiye'deki ekonomik durumu eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Ekonomik bir darboğaz içerisindeyiz. Bundan çıkmak için mucize mahiyetinde atılımlara ihtiyaç var" dedi.
 
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (ESAM) düzenlediği etkinlikte, “Türkiye’nin geleceği, geleceğin Türkiye’si” başlıklı bir konuşma yaptı. Türkiye’nin içerinde bulunduğu duruma değinen Karamollaoğlu, “Ülkemizde ahlaki ve manevi yozlaşma zirveye çıktı. Eğitim bir keşmekeşe döndü. Arkadaşlar iktidar geldiklerinde akıllı tahta ve tablet projesiyle geldi. Batılılar da bunları icat etmelerine karşı çocukları bunlardan uzak tutmaya çalıştılar. Toplumsal kamplaşma var. Kamplaşma olursa herkes kendi tarafına çekebileceğini düşündü. Dışarıdan bir taarruz geldiğinde biz buna nasıl karşı koyacağız. Bu ciddi bir problem” dedi.

MUCİZE ATILIMLARA İHTİYAÇ VAR

Adalet ve ekonomiye de değinen Karamollaoğlu, “Adalet sisteminde de sıkıntılar var. Ekonomik bir darboğaz içerisindeyiz. Bundan çıkmak için mucize mahiyetinde atılımlara ihtiyaç var. Sınırlarımız bir duvarla örüldü. Bu isabetli bir adım. Türkiye’ye sadece o sınırla girilmiyor ki. Sınır ötemizde birtakım sıkıntılar var. Münbiç’e girmede de sebep bu. Dış politikalarımızda da çelişkilerimiz var” ifadelerini kullandı.

eleştiri , darboğaz , Temel Karamollaoğlu , ekonomi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM