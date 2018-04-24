Sabahattin Önkibar: ''CHP'nin adayı İlhan Kesici olmalı''

Gazeteci yazar Sabahattin Önkibar, Aydınlık gazetesindeki köşe yazısında henüz Cumhurbaşkanı adayını açıklamayan CHP'nin olası Cumhurbaşkanı aday adaylarını değerlendirdi.

İşte Önkibar'ın yazısından o bölüm:

"Kemal Kılıçdaroğu aday olursa Tayyip seçim kampanyasını yine onun üzerine kuracak.

Yılmaz Büyükerşen de olamaz zira olumlu hiçbir katkı veremez.

Muharrem İnce mümkün değil çünkü onun tek derdi CHP Genel Başkanlığı koltuğu.

Tek isim İlhan Kesici’dir zira onu herkes gibi CHP’liler de çok seviyor.

ANAP’ta siyaset, DYP’de bürokratlık yaptı.

Demirellerin damadı ve muhafazar kesiminin saygı duyduğu bir isim.

En önemlisi bagajı tertemiz.

Kesici aday yapılırsa, Meral Akşener de Tayyib’in tek hedefi olmaktan çıkar ve rahatlar.

İlk turda kim ikinci olursa, ikinci turda ipi o göğüsler...

Yarışa tek aday ile yani sadece Akşener ile çıkılması bakışı doğru değil ancak CHP’de böyle bir eğilimin olduğu dillerde..."