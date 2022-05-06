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Sağlık çalışanları için düzenleme Meclis'e geliyor

Sağlık çalışanları için düzenleme Meclis'e geliyor

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Partili Mustafa Elitaş, "Sağlık çalışanlarımız ile ilgili yasal düzenlemeleri mayıs ayı içerisinde TBMM'ye getirmeyi planlıyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına yapılacak iyileştirmeler konusunda bilgi verdi.

Sağlık çalışanlarının maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlayacaklarını belirten Elitaş, "Bu kapsamda öncelikle tabip ve tabip dışı personelin sabit ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesine alınması sağlanarak görev aylıkları tek bir bordro ile ödenecek. Bu uygulama üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecek" ifadelerini kullandı.

Elitaş, "Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak yoğun ve özverili çalışan tabip ve tabip dışı personelin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak. Ayrıca yapılacak düzenleme sonrası tabiplerimizin bordroya tabi maaşları dikkate alınarak emekli olduktan sonraki maaş kayıpları telafi edilecek şekilde emekli aylıklarında iyileştirme yapılacak. Burada vurgulamak isterim ki başta hemşireler olmak üzere diğer sağlık bilimi lisansiyerleri de 3600 ek gösterge kapsamı içine alınacak" dedi.

Elitaş, "Sağlık çalışanlarımız ile ilgili yasal düzenlemeleri mayıs ayı içerisinde TBMM'ye getirmeyi planlıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Etiketler sağlık çalışanları düzenleme meclis tbmm ak parti
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