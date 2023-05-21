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Sarıgül'den Kılıçdaroğlu için destek çağrısı: ''Mesele memleket meselesi''

Sarıgül'den Kılıçdaroğlu için destek çağrısı: ''Mesele memleket meselesi''
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Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'den Erzincan Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesinde sahaya inerek, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için destek çağrısında bulundu.

CHP'den 28. dönem Erzincan milletvekili seçilen ve mazbatasını alan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cumhurbaşkanı ikinci tur seçim çalışmalarını Sivas'ta sürdürdü.

Sarıgül'ün basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Sarıgül, kentte Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde partisince düzenlenen sandık müşahitleri toplantısına katıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'den Erzincan Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesinde sahaya inerek, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için destek çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kaldığını hatırlatan Sarıgül, "Türkiye 5 yıldır, bir kişi tarafından tek başına yönetiliyor. Bu sistem dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş, duyulmamış, denenmemiş bir sistemdir. Başında kim olursa olsun bu sistem yürümez. Bu kişi Erdoğan da olsa Kılıçdaroğlu da olsa ben de olsam yürümez." ifadelerini kullandı.

Parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini savunan Sarıgül, siyasetin normalleşmesi ve ekonominin düzelmesi için cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi çağrısında bulundu.

Sarıgül, toplantının ardından kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Etiketler mustafa sarıgül chp destek erzincan
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