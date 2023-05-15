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Seçim 2. tura kalırsa... İkinci tur seçim tarihi ne zaman?

Seçim 2. tura kalırsa... İkinci tur seçim tarihi ne zaman?
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14 Mayıs seçimlerinde oy sayımı devam ederken hiç bir Cumhurbaşkanı adayının yüzde 50+1 oyu yakalayamaması durumunda Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi için 2 adaylı bir ikinci tura gidecek. Peki ikinci tur ne zaman yapılacak ?

 

Türkiye, 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri için sandık başına gitti. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemleri devam ediyor.

Ancak görülen o ki yüksek ihtimalle Türkiye Cumhurbaşkanı'nı seçmek için bir kez daha sandık başına gidecek.

YSK seçim takvimine göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Vatandaşlar aynı seçmen kağıtları ile oy kullanacaklar.

 

 

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