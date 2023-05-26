Seçim sonuçları aynı gün açıklanacak! AK Parti saat verdi

AK Parti'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarının sandıkların kapanmasından 1.5 saat sonra alacaklarını söyledi.

AK Parti'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 28 Mayıs seçimine sayılı günler kala kameraların karşısına geçti.

Yavuz seçim sonuçlarını sandıklar kapandıktan kısa süre sonra alacaklarını ifade ederken seçime katılım oranının yüksek olmasını beklediklerini söyledi.

Pazar sabahı saat 05.00'ten itibaren sürece başlayacaklarını dile getiren Yavuz, sandıklar kapandıktan sonra 1,5 saatte sonuçları alacaklarını belirtti.

"GEÇERSİZ OYLARIN DAHA AZ OLACAĞI BİR SEÇİM BEKLİYORUZ"

Yurt dışında oy kullanımında katılımın yüzde 55'i seçtiğini ifade eden Yavuz, "Türkiye de de katılımın daha fazla olacağı geçersiz oyların daha az olacağı bir seçim bekliyoruz. Çünkü pusula bir önceki seçimde büyüktü. İki aktörlü bir tur olacağı için geçersiz oranlarının düşük olacağını düşünüyoruz." dedi.

ÖZEL SALON HAZIRLANDI

AK Parti seçim sonuçlarını SAS sistemi üzerinden takip edecek. Bunun için genel merkezde özel bir salon hazırlandı.

Partisinde hazırlıkların tamamlandığını da belirten Yavuz, "Tüm Türkiye'de 2 milyona yakın görevli sandık sonuçlarını takip edecek. Genel merkezde ise yüz kişilik bir ekip gelen sonuçları ekranlara yansıtacak." diye konuştu.