''Seçmen yaşını 15’e indirirsek birinci turda kazanırım''

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce katıldığı canlı yayında "seçmen yaşı 15'e indirilirse, Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanırım" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk'te ekranlara gelen ve Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Nedir Ne Değildir programına konuk oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin perde arkasını anlatan Muharrem İnce, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kılıçdaroğlu ziyarete geldiğinde ittifaklar bitmişti. Adaylıkların kesinleşmesine 24 saat kalmıştı. Ziyaret, nezaket ziyaretiydi. Belki de kamuoyu önünde 'Ziyaret ettim' demek içindi. Depremi konuştuk. O yaşadıklarını anlattı, seçim güvenliğini konuştuk. CHP anılarını konuştuk. Kapıda yolcu ederken 'Hoş geldiniz, güle güle' dedim. Yanlış anlayanlar oldu. Tepki olarak öyle bir hareket yapmam. Kılıçdaroğlu giderken Halil İbrahim sofrasından bahsetti. Odamda konuşurken onu da söylemedi. Halil İbrahim sofrasına odada davet edilmedik, basının önünde davet edildik. Dostlar alışverişte görsün ziyaretiydi. Amaç anlaşmak, ikna etmek değildi.

'BİZİM ÇEKİLMEMİZİ GEREKECEK BİR DURUM YOK ARTIK'

Kendilerine, adaylarına güvenmiyorlar. 13 toplantıda adaylarını belirlemediler. Erdoğan'a muhalefet edersen teröristsin, 6'lı Masa'ya muhalefet edersen hainsin. Ben adaylıktan çekilsem bile o oylar çantada keklik değil ki. Muharrem İnce tek başına bir adam değil. 3 yıldır yollarda. Parti kurmuş, 73 il, 483 ilçe binası olan gönüllülerin kurduğu parti. 115 bin kişi sandığa gitti imza verdi. Ben bunlarla birlikte iş yapıyorum, siyaset yapıyorum. Burada çekilmemizi gerektirecek bir durum yok, teknik olarak da bu mümkün değil. Kuralar seçildi, yerler belli. Bitti orası.

'İKİNCİ TURDA ERDOĞAN'IN GİTMESİ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM'

Bu seçimin ikinci tura kalacağını herkes biliyor. Bu bir ön seçim olacak. İkinci tura kaldığında Kılıçdaroğlu mu Erdoğan'ın karşısında kolay kazanır, ben mi? Bunu düşünsünler. Ben çok daha şanslıyım Kılıçdaroğlu'na göre. Onu düşünsünler. Dolayısıyla ikinci turu düşünün. Erdoğan'ın karşısında sayın Kılıçdaroğlu mu daha şanslı, ben mi? Bunu herkes vicdanına, aklına, beynine sorsun. İkinci turda Erdoğan'ın gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Ben başka bir partinin genel başkanıyım ve Cumhurbaşkanı adayıyım. Birinci savaşı geçmeden, ikinci savaşı konuşmam ben. Birinci turda ben kalırsam daha şanslı olurum. Onun için beni destekleyin, Erdoğan'ın karşısında ben olayım diyorum. İkinci tura kim kalırsa o zaman pazartesi sabahı onu konuşuruz.

İNCE'DEKİ VERİLERE GÖRE CUMHUR İTTİFAKI'NIN OYU KAÇ?

Bizi birkaç ay öncesine kadar yok sayıyorlardı. Benim verilerime inanmakta daha güçlük çekebilirler ama internette her çeşit veri var. Son dönemde oyları 8-10 göstermelerinin nedeni artık görüyorlar. Şaşkınlıkla izlediklerini görüyoruz. Her yerden oy alıyoruz. MHP'den var. AK Parti'den var. Benim anketimde Cumhur İttifakı 45'in altında. 40 civarı. Kimse alamıyor ilk turda. Neden oyumuz arttı? Çünkü yeni şeyler söylüyorum. Oylarımızın yüzde 50'den fazlası gençlerde. Ben kampanya adamıyım. Bu ülkede oyunu üç kişi artırır; Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce.

'BİRİNCİ TURDA ALMANIN TEK YOLU VAR'

İkinci tura ben kalacağım. İlk turda kimse kazanamayacak. Gençlerle birlikte iyi şeyler başaracağız. Şu anda var ya birinci turda almanın tek yolu var. Seçmen yaşını 15'e düşürürsek ben birinci turda alırım. Yaş grubu aşağı düştükçe destek oranım artıyor.

'TÜRKİYE'YE ÜÇÜNCÜ BİR YOL LAZIM'

Ben akla ve bilime inanırım. Ben diyorum ki, Erdoğan da olmaz, eski ortakları da olmaz. Ben masayla işim olmaz dedim. Ben CHP'yle ayrı görüşürdüm. Benim önerim, CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi. Üçü yapsın bunu. Babacan'ı daha önce Yüce Divan'a göndereceğini söylüyordu sayın Kılıçdaroğlu. Türkiye'nin en çapsız Dışişleri Bakanı diyordu Davutoğlu için. Buradan sonuç alınmaz. Türkiye'ye bir üçüncü yol lazım.

İMZA TOPLANMASINA CUMHUR İTTİFAKI DESTEK VERDİ Mİ?

Olur mu öyle şey. O da iftira. Saraya giden CHP'li, Cumhur İttifakı destek verdi. Bunlar ne biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu'na atılan iftiralar, Kılıçdaroğlu'nun seccadesi. Bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar CHP'nin tepesindeki çetenin işleri.

'KILIÇDAROĞLU'NUN SON SEÇİMİ'

Kılıçdaroğlu'na kumpas kuruldu. 75 yaşında adam. Seccadeyi fark etmemiş olabilir. Nasıl partilisiniz? Orada fark edeceksiniz. Birbirine kumpas kuran tipler var orada. Partisinin kendi evlatlarına. Kılıçdaroğlu'nun son seçimi. Kazansa da kaybetse de genel başkanlık boşta. Herkes birbirini biçiyor. Düzen değişmemiş hiç. Nasıl partisiniz siz ya. Tam Erdoğan'a malzeme veriyorsunuz seçim üstü. Erdoğan'ın yaptığı kötülükleri, yolsuzlukları seccade örtmez ama CHP ne yazık ki o malzemeyi veriyor. Bilerek mi veriyorlar, genel başkanlarını küçük düşürmek için mi yapıyorlar bilmiyorum.

'PARTİMİN BARAJ SORUNU YOK'

Memleket Partisi'nin genel başkanı Muharrem İnce'ye oy verecekler Muharrem İnce'nin müritleri değil. Demokratik yarıştır, hakkımızı kullanıyoruz, bu kadar basit. Partimin baraj sorunu yok. Kuşkusu olanlar varsa, CHP'de çok dillendiriliyor bu. CHP'nin bu tür akıllıları MHP barajı geçsin diye oy verdiler. 2015'te HDP'ye oy verdiler. Eğer kuşkusu olan varsa Memleket Partisi'ne oy versinler. Kılıçdaroğlu'na göre şansım çok yüksek, seçimi alacağım. Ben Cumhurbaşkanı seçilirsem kurullar, ofisler var ya, onları tek çatı altında toplayacağım. 13 kurul olacak. 13 bakan olacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı 1 kişi olacak, 2 kişiyi asla geçmeyecek.

'MÜLTECİLER GÖNDERİLECEK'

Ben bu milletin yararına işler getireceğim. Herkes destek verecek, öyle yağma yok. Yabancıya konut satışını durduracağız. 400 bin doları bas, vatandaşlık al, oy kullan. Onun için kiralar artmış. Buna hayır oyu veren milletvekilini millete şikayet ederim. Türkiye'de üretilen araçlardaki ÖTV aracın fiyatının yüzde 50'sini geçemez. Hadi oy verme. Millete şikayet ederim. 100 bin öğretmen atayacağım. Hekimlerin ülkeyi terk etmesinin önüne geçeceğiz. Rektörleri üniversite bileşenleri seçecek. Okluk Koyu'ndaki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı engellilere tahsis edeceğiz. Devlet okullarının niteliğini artıracağız, özel okullara gitme derdinden kurtulacaksınız. Esad'la müzakere edilecek, Şam'a büyükelçi atanacak, mülteciler gönderilecek.