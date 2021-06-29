Sedat Peker'den Cihan Ekşioğlu iddialarına düzeltme

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Cihan Ekşioğlu'na yönelik yönelttiği iddialarla ilgili bir düzeltme paylaşımı yaptı.

''Akşam Süleyman Soylu'nun kasasını açıklayacağım'' diyen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yeni iddialar öne sürmüş, Paramount Otel'e tankla girdiği öne sürülen Cihan Ekşioğlu'na birçok suçlama yönelten Peker, Ekşi'nin FETÖ Borsası'nın kuruluşunu icat eden kişi olduğunu iddia etmişti.

Peker ayrıca Sezgin Baran Korkmaz'a ait Paramount Hotel'in gerçek sahibinin Bahtiyar İkramoğlu olduğunu da ileri sürmüştü.

PEKER'DE DÜZELTME

Peker yaptığı yeni paylaşımlarla söz konusu iddialara ilişkin bir takım düzeltmeler yaptı.

Peker'in paylaşımları şöyle:

''1-Kıymetli dostlarım, cihan ekşioğlu ile beraber feto borsası oluşturduğunu söylediğim fetönün prenslerinden burak başlıların menfaat karşılığında hakkında takipsizlik kararını verdiğini söylediğim Mesut Erdinç Bayhan isimli sayın savcının adını, okuduğum dosyaların …..

2-…. çokluğundan dolayı yanlış yazmışım. Gazi savcımızdan özür diler, hakkını helal etmesini isterim. Ayrıca kendisinin yakını olduğunu belirttiğim Murat Gür İbrahimoğlu isimli kişiden de dosyayı karıştırıp yanlışlıkla ismini yazdığım için özür diler, helallik isterim.

3- fetönün prensi olarak geçen burak başlılara 2015 senesindeki fetö soruşturması ile menfaat karşılığında takipsizlik kararı verdiği iddia edilen savcının ismi Hüseyin Önelge’dir. Yine burak başlılarla ilgili ikinci bir feto soruşturması daha yapılmıştır.

4-Bu soruşturmada menfaat karşılığı takipsizlik kararı verdiği iddia edilen savcı Muhammet Akçaer isimli savcıdır. Dosyaların çokluğu isimleri yanlış yazmama sebep olduğu için hata benimdir. Lütfen özrümü kabul etsinler.''