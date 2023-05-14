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Sınır noktasındaki köylerde seçim heyecanı

Sınır noktasındaki köylerde seçim heyecanı
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Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Beytüşşebap ve Uludere ile köylerinde de seçim heyecanı yaşanıyor.

Ülke genelinde sabah saatlerinde başlayan seçim heyecanı Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki köylerde de sürüyor.

Binlerce vatandaş oylarını kullanmaya başladı. Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ilçe genelinde huzurlu ve güvenli bir seçimin olduğunu söyledi.

Aşan, "İlçemizde huzur ve güven ortamının ardından seçim heyecanı başladı. Sabah saatlerinde seçmenler sandık başına gidip oy kullandı. Ülkemize hayırlı olsun inşallah"’ dedi.

Etiketler sınır sınır noktası köy seçim
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