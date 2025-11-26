  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Siyasette yeni bir ittifak geliyor: 4 parti birleşecek!

Siyasette yeni bir ittifak geliyor: 4 parti birleşecek!

Siyasette yeni bir ittifak geliyor: 4 parti birleşecek!
Güncelleme:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet, DEVA ve Yeniden Refah Partisi'nin ittifak yapabileceğini açıkladı. Davutoğlu, ''Gün ego yapma günü değil. Umarım seçim sathına girmeden bu birleşmeyi gerçekleştiririz'' dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün akşam katıldığı Ekol Tv'de yaptığı değerlendirmede Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah’ın ortak bir siyasi zeminde buluşabileceğini söyledi.

Yeni bir ittifakla ilgili konuşan Davutoğlu, "Gün ego yapma günü değil. Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilir. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Umarım seçim sathına girmeden bu birleşmeyi gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

MECLİS'TE 'YENİ YOL' DENEMESİ

Gelecek, Saadet ve DEVA partileri, son aylarda Meclis içinde ortak hareket etme arayışlarını kurumsallaştırarak “Yeni Yol” adıyla bir çatı grup oluşturmuştu. TBMM’de grup kurabilmek için gereken milletvekili sayısına ulaşan yapının şu an 21 milletvekili bulunuyor.

Yeni Yol girişimi, özellikle üç partinin Meclis’teki görünürlüğünü ve etkinliğini koruma amacı taşıyor. Ancak kulislerde, bu adımın daha geniş bir birleşmenin ilk aşaması olabileceği de konuşuluyor.

YENİDEN REFAH İTTİFAKA NASIL BAKIYOR?

Yeniden Refah Partisi'nin Meclis’te dört milletvekiliyle temsil edildiği biliniyor. Son dönemde partiye yakın isimler, farklı “birleşme ya da ittifak modellerinin” değerlendirildiğini, temasların sürdüğünü dile getiriyor.

Kamuoyuna açık açıklamalarda net bir takvim ya da model ortaya konmuş değil. Ancak hem Gelecek-Saadet-DEVA hattında hem de Yeniden Refah cephesinde “diyalog” vurgusu dikkat çekiyor.

text-ad
Etiketler Ahmet Davutoğlu Saadet Partisi deva partisi yeniden refah partisi ittifak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Devlerin gecesinde gol sağanağı yaşandı! Tam 22 gol atıldı! Devlerin gecesinde gol sağanağı yaşandı! Tam 22 gol atıldı! Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı uyardı: AK Parti'nin ''torbası''ndan zam yağmuru çıktı! Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı uyardı: AK Parti'nin ''torbası''ndan zam yağmuru çıktı! Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor Anne, baba ve 5 yaşlarındaki kızları öldürülmüştü... Aile boyu katliamda katil kim ? Anne, baba ve 5 yaşlarındaki kızları öldürülmüştü... Aile boyu katliamda katil kim ? Hava durumu raporu açıklandı: Hava buz kesecek: Önce yağmur ardından kar geliyor! Hava durumu raporu açıklandı: Hava buz kesecek: Önce yağmur ardından kar geliyor! Bebek katili Öcalan'ın İmralı heyetinin sorularına verdiği yanıt ortaya çıktı Bebek katili Öcalan'ın İmralı heyetinin sorularına verdiği yanıt ortaya çıktı Altın yükselişe geçti, İslam Memiş'ten altın, gümüş, borsa ve kripto paralar için yeni uyarı geldi Altın yükselişe geçti, İslam Memiş'ten altın, gümüş, borsa ve kripto paralar için yeni uyarı geldi Hakkında 2 bin 352 yıl hapis istenen Ekrem İmamoğlu'ndan rest: ''Evet ben suçluyum'' Hakkında 2 bin 352 yıl hapis istenen Ekrem İmamoğlu'ndan rest: ''Evet ben suçluyum'' İmralı'ya yapılan komisyon heyeti ziyareti sonrası ilk anket... Vatandaşın tavrı belli oldu! İmralı'ya yapılan komisyon heyeti ziyareti sonrası ilk anket... Vatandaşın tavrı belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2 kilit ismi PFDK'ya sevk edildi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2 kilit ismi PFDK'ya sevk edildi!
Sapanca'nın milyonlarca TL vurgun yapan bungalovcuları Türkiye'nin diğer ucunda çıktı! Sapanca'nın milyonlarca TL vurgun yapan bungalovcuları Türkiye'nin diğer ucunda çıktı! Bir cinayet, bir intihar... Baba ve oğlu evinde vurulmuş halde ölü bulundu! Bir cinayet, bir intihar... Baba ve oğlu evinde vurulmuş halde ölü bulundu! 157 gündür tutuklu Fatih Altaylı'ya hapis cezası! Kararı duyunca elindeki kağıtları fırtlattı 157 gündür tutuklu Fatih Altaylı'ya hapis cezası! Kararı duyunca elindeki kağıtları fırtlattı Bahçeli'ye herkesin dilinin ucundaki soruyu o sordu: ''Ne değişti kardeşim, ne değişti ?'' Bahçeli'ye herkesin dilinin ucundaki soruyu o sordu: ''Ne değişti kardeşim, ne değişti ?'' Akaryakıt istasyonunda şarj olan elektrikli araç alev alarak patladı! Ortalık savaş alanına döndü Akaryakıt istasyonunda şarj olan elektrikli araç alev alarak patladı! Ortalık savaş alanına döndü İlber Ortaylı'dan Ayasofya'daki restorasyon rezaleti için çok konuşulacak tepki! İlber Ortaylı'dan Ayasofya'daki restorasyon rezaleti için çok konuşulacak tepki! Akılalmaz kazada araç dik vaziyette kaldı! Gören gözlerine inanamadı! Akılalmaz kazada araç dik vaziyette kaldı! Gören gözlerine inanamadı! Bakan Tekin velilerden şikayet var diyerek açıkladı: Okullardaki ara tatil iptal edilebilir! Bakan Tekin velilerden şikayet var diyerek açıkladı: Okullardaki ara tatil iptal edilebilir! Futbolda bahis bombasının düştüğü 1. Lig'te genç forvet Türkiye'den sessiz sedasız ayrıldı Futbolda bahis bombasının düştüğü 1. Lig'te genç forvet Türkiye'den sessiz sedasız ayrıldı