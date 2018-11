Skandal iddia: ''Kanser hastaları ölüme terk edildi''

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Sağlıkta devrim yaptığını söyleyenler, halkı göz göre göre ölüme terk ediyor" ifadesini kullandı.

KRT TV'de yayınlanan Haber Merkezi adlı programda Ebru Birçak'ın sorularını yanıtlayan CHP'li Yarkadaş, "AKP, devlet geleneğini ayaklar altına almış ve Sayıştay raporlarını TBMM'den kaçırmıştı. Raporlar meclise getirilmiyor; dolayısıyla yolsuzluk ve hırsızlıkların üstü örtülüyordu. Dün yaşanan rezil görevden alma kararı ise belediyeler ve kamu kurumlarındaki yağmanın boyutunu ve kimlerin buralardan nemalandığını gösteriyor" dedi.

"AKP HALKI DÜŞÜNMÜYOR"

AK Parti'nin halkı değil yandaşlarını düşündüğünü belirten Yarkadaş, sözlerine şu şekilde devam etti:

"AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 3 milyarlık usulsüzlük tespit edilmiş; vurgunun adeta röntgeni çekilmiş ve ortaya bir rapor değil, Yolsuzluk Ansiklopedisi çıkmış... İstanbul Büyükşehir'de ilk etapta tespit edilen 753 milyon TL'lik bir yağma var. Bu paralar yandaşların değil halkın çıkarı için kullanılsa, halkımız ilaç almakta ve ilaç bulmakta sorun yaşamaz."

"İLAÇLAR KARŞILANMIYOR"

Sağlık Bakanlığı'nın kanser hastalarının ilaçlarının önemli bir kısmını hala karşılamadığını belirten Yarkadaş, "Sayıştay raporlarına yansıyan vurgunlar yüzünden, halka para kalmıyor. Bakanlık, OPDİVO adlı kanser ilacını hastalara temin etmiyor. Deri ve böbrek kanseri hastaları için sağlanan kolaylık, akciğer kanserine yakalananlar için gösterilmiyor" dedi.

Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akciğer kanserine yakalanan hastalar her ay en az 22 bin TL bulup bu ilacı almaya çalışıyor. Bu ilacı vücuda zerkettirmek için de ayrıca 1400 TL ödüyorlar... Parası olmayanlar ise ölüme terk ediliyor."

FATURAYI GÖSTERDİ

Akciğer kanserine yakalanan bir hastanın ilaca ödediği paranın faturasını da yayında gösteren Yarkadaş, "Bakın; aile ilaca bir ay önce yine tam 22 bin TL ödemiş... SGK, Emekli Sandığı ya da BAĞ-KUR'dan emekli olan bir yurttaş bu parayı her ay nasıl verecek" diye sordu.

Keytruda adlı ilacın muadili olarak da bilinen Opdivo'yu kullanmak zorunda olan 10 bin kişinin bulunduğunu belirten Yarkadaş, "Bu sayıyı BİMER'e yapılan başvurudan biliyorum. On bin kişi bakanlıktan çare bekliyor. Yurttaşlarımız, eş dost ve akrabadan borç alıyor ve ilacı temin etmeye çalışıyor. Ancak her ay 22 bin TL'yi nasıl denkleştirecekler? İlacı vücuda zerkettirmek için her ay 1400 TL'yi nasıl verecekler? Yurttaşlarımız AKP'nin yanlış politikaları yüzünden ölüme terk ediliyor" ifadesini kullandı.

BAKANLIĞA ÇAĞRI

Yarkadaş, milletvekili olduğu dönemde bakanlıkla görüşerek sorunun bir kısmını çözdüklerini ancak erken genel seçimin yapılmasıyla birlikte görüşmelerin kesintiye uğradığını belirtti. Yarkadaş, Sağlık Bakanlığı'na "Sorunu çözün, yurttaşlarımızı ölüme terk etmeyin" çağrısında bulundu.