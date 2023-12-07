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Sosyal medyadan paylaştı: CHP'de yerel seçimler için yöntem belirlendi

Sosyal medyadan paylaştı: CHP'de yerel seçimler için yöntem belirlendi
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31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimlerle ilgili partilerin aday belirleme çalışmaları hızla sürerken CHP'den bir açıklama geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada yerel seçimler için aday saptamaya kaynak olması amacıyla seçim çevrelerinin özelliklerine göre örgüt denetiminde önseçim, basit aday yoklaması ve genişletilmiş aday yoklaması yapılacağını belirtti. 

Zeybek, il başkanlıklarının ilçe ve belde örgütlerinin de görüşünü alarak 13 Aralık Çarşamba günü saat 17.00'a kadar hangi seçim çevresinde, hangi seçimin tercih edileceği, bunlar dışında bir yöntem uygulanmak isteniyorsa talep edilen yöntem ve gerekçesinin partiye bildirilmesi gerektiğini açıkladı. 

Zeybek'in X'ten "Değerli Cumhuriyet Halk Partisi Örgütümüzün Dikkatine" notuyla paylaştığı belge şu şekilde: 

Sosyal medyadan paylaştı: CHP'de yerel seçimler için yöntem belirlendi - Resim : 1

Etiketler chp seçim sosyal meyda
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