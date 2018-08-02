Süleyman Soylu: Amerika'da bir malımız var; FETÖ !

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter üzerinden yaptırım kararıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bakan Soylu "Amerika’da bir malımız var; FETÖ. Onu da orada bırakmayız, alacağız." yorumunu yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD'nin kendisi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gül, paylaşımında, "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım." ifadelerine yer verdi.

ABD'den Bakan Soylu ve Bakan Gül için yaptırım kararı