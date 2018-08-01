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  4. 01 Ağustos 2018 20:49

ABD'den Bakan Soylu ve Bakan Gül için yaptırım kararı

Beyaz Saray, rahip Brunson davasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD'den Bakan Soylu ve Bakan Gül için yaptırım kararı
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Türkiye'nin İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulanacağı belirtildi. Yaptırımın gerekçesi olarak iki bakanın Rahip Brunson davasıyla ilişkili olması gösterildi.

Açıklamayı Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptı. Sanders, ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın 2016'daki tutuklanmasında rol oynadıkları gerekçesiyle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptırım kararı aldıklarını söyledi.

Sanders'ın bu açıklamalarının ardından ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den Rahip Brunson'ın derhal serbest bırakılmasını beklediğini belirtti. Mnuchin "Rahip Brunson'ın haksız yere ev hapsinde tutulması ve devam eden davası kabul edilemez" diye konuştu.

İşte ABD'nin Türkiye'ye yaptırım listesiİşte ABD'nin Türkiye'ye yaptırım listesi

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