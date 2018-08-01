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  4. 01 Ağustos 2018 20:41

İşte ABD'nin Türkiye'ye yaptırım listesi

ABD'nin Türkiye'ye karşı uygulayacağı ekonomik yaptırımların kapsadığı kişi ve kurumların listesini hazırladığı ortaya çıktı.

İşte ABD'nin Türkiye'ye yaptırım listesi
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Bloomberg'in internet sitesinde yayımlanan bir haberde ABD'nin Türkiye'de ekonomik yaptırım uygulayacağı kişilerin ve kurumların listesini hazırladığı bildirildi.

ABD’nin Türkiye’ye olası yaptırımların uygulanması halinde söz konusu yaptırımların kapsamına alınacak şirket ve kişilerin listesini hazırladığı öğrenildi.

Bloomberg sitesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre ABD hükümeti, Türkiye’de bazı ABD vatandaşlarının ve diplomatik misyon görevlilerinin hapsedilmesine karşılık olarak Türk şirketler ve kişilerden oluşan ekonomik yaptırımlar listesi hazırladı.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM LİSTESİ: RUS MODELİ

ABD’nin Türkiye’ye hazırladığı yaptırım listesinin, Rus şirketlere ve işadamlarına yönelik hazırlanmış olan yaptırım listesini model aldığı kaydedildi.

Bloomberg'in haberinde, ABD'nin Türkiye'deki bazı kişilere ve kurumlara 2016 tarihli Küresel Magnitsky Yasası kapsamında yaptırım uygulayacağı belirtildi.


 

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