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Tek ısırığı bile öldürmeye yetiyor: En zehirli yılan türü Türkiye'de böyle görüntülendi

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Türkiye'de yaşayan en zehirli yılan türlerinden biri olan engerek yılanı, Elazığ'da görüntülendi.

Elazığ’da, tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetecek kadar zehirli olan koca engerek yılanı görüntülendi.
Türkiye'de yaşayan en zehirli yılan türlerinden biri olan engerek yılanı, Baskil ilçesi Hacımehmetli köyünde ortaya çıktı. Engerek yılanını su kenarında fark eden bir kişi, hayvanı değnek yardımı ile yakaladıktan sonra boş bir alana bıraktı. Vatandaş, bir süre incelediği hayvanın koca engerek yılanı olduğunu fark etti. Yılan, daha sonra suya girerek gözden kayboldu.

Etiketler Elazığ yılan engerek
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